Canon saksøkt for blekktvang

Etter å ha trålt nettet, oppdaget Learcraft at mange andre Canon-kunder irriterte seg over det samme som ham.



I en rekke forum, så langt tilbake som 2015, har brukere klagd over at skanner og faks ikke virker om blekknivåene er i patronene eller de er tomme. Det gjelder ikke bare modellen Pixma MG2522, som saksøkeren kjøpte, men også andre «All-in One Printer» fra Canon.

MANGE FUNKSJONER: MG2550 kan skrive ut, kopiere og skanne dokumenter. Men uten blekk virker ikke skanneren, noe kunder synes er underlig og spekulativt av Canon, som selger blekket dyrt. Foto: CANON

Saksøkeren hevder at Canon i flere år har visst at kunder så på den manglende skannefunksjonen som et problem, og at produsenten dermed må opplyse om det i markedsføringen, enten på nett eller emballasjen.

På bakgrunn av det, er utstyrsprodusenten nå saksøkt for villedende markedsføring. I USA klassifiseres villedende markedsføring som forbrukerbedrageri, og sees svært alvorlig på av domstolene.

Bare slik kan kundene foreta en konkret vurdering om de vil kjøpe en Canon-printer eller ei.

Kan koste Canon dyrt

Selv er Learcraft klar på at han ikke hadde kjøpt den aktuelle modellen, hadde han visst hva han nå vet. Derfor har han anlagt søksmålet for en domstol i New York. Og han saksøker ikke bare Canon på vegne av seg selv, men har levert det som et gruppesøksmål.

Det vil si at om han vinner, vil utfallet og erstatningskravet også gjelde for andre i samme delstat som har kjøpt produktet.

De begynner etter hvert å bli mange. I en rekke forumtråder står det nå at flere vil være med på søksmålet mot Canon.

Rammen for søksmålet er fem millioner dollar i erstatning. Hans advokat har varslet at det kan bli lagt ned påstand om en erstatning på 50 og 500 dollar til hver kunde som har en MG2522-skriver, og at Canon må dekke alle deres utgifter knyttet til søksmålet.

INGEN LØSNING: En representant fra Canon som heter Patrick, svarte brukeren Rivercook i Canons eget forum i februar 2020. FAKSIMILE: CANON COMMUNITY USA

Sånn er det bare

Canon har ikke kommentert saken, men i minst to tråder i forumene som noen brukere har klagd i, bekrefter representanter for utstyrsprodusenten at man ikke kan skanne eller fakse om man er tom eller nesten tom for blekk.

Det gis ikke noen forklaring på hvorfor maskinene er konstruert slik, men den ene Canon-representanten er tydelig på at man ikke trenger å bruke tid for å finne en løsning på problemet.

«There is no workaround for this» var svaret til brukeren Rivercook som klagde i februar 2020.

Han var nærmest desperat. Han måtte få skannet et viktig dokument innen en tidsfrist. Han bodde et sted hvor han ikke fikk kjøpt rett blekkpatron til hans printermodell i en lokal butikk. Han bestilte så blekk på nett, men de ble ikke levert i for tidsfristen han hadde på å skanne dokumentet.