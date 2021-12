Wiersholm-sjef kåret til Europas beste

Det britiske advokattidsskriftet The Lawyer har kåret Wiersholms ledende partner, Morten Goller, til den beste ledende partneren i Europa.

Kåringen går for å være advokatbransjens svar på Oscar-utdelingen, og det er første gang en norsk leder har vunnet denne prisen.

Goller forteller til Finansavisen at utmerkelsen er hyggelig, men han ser den først og fremst som en anerkjennelse av Wiersholm.

– Vi er et verdidrevet firma, med sterkt fokus på å være verdiskapende for våre klienter og et veldig godt arbeidssted. Dette gir gjennomslag i markedet og reflekterer tilbake på ledelsen, sier han.