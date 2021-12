Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt – et sted går grensen

Etter en avveining av virksomhetens og arbeidstakers interesser fant lagmannsretten at de ulempene det medførte at virksomheten måtte dele én fulltidsstilling i to halve veide tyngst. Hvorvidt en stilling bør eller kan deles er et organisatorisk og arbeidsfaglig spørsmål som hører under arbeidsgivers styringsrett, mente lagmannsretten og fant oppsigelsen gyldig. Retten la stor vekt på at virksomheten allerede over lengre tid hadde strukket seg langt for å ivareta arbeidstakers behov for tilrettelegging.

Ingen forventning om friskmelding

I september kom Gulating lagmannsrett med en avgjørelse som også gjaldt spørsmål om saklig oppsigelse hvor arbeidsgivers tilretteleggingsplikt var tema. Også her fikk arbeidsgiver medhold i at tilretteleggingsplikten var ivaretatt.

Saken gjaldt en arbeidstaker som var avdelingsleder i selskapet han jobbet i. Etter to år i stillingen ble arbeidstaker delvis sykemeldt 9 måneder frem i tid og deretter på heltid. I dialogmøte med NAV over ett år etter første sykemelding, ble det avklart at arbeidstaker var uten arbeidsevne til ethvert arbeid og at prognosen for helsen hans var usikker.

Arbeidstakers sykefravær hadde gitt de øvrige medarbeiderne i selskapet økt arbeidsbelastning da arbeidstakers oppgaver måtte fordeles på de gjenværende. På grunn av stillingens art var denne lite egnet for et vikariat. Arbeidsgiver foreslo andre stillinger i selskapet, men arbeidstaker fremholdt at han heller ikke hadde arbeidsevne til disse stillingene. Som følge av sykefraværets varighet og manglende utsikt til bedring besluttet arbeidsgiver å gå til oppsigelse av arbeidstaker. Arbeidstaker brakte deretter saken inn for domstolene med påstand om usaklig oppsigelse.

Gulating lagmannsrett konkluderte med at arbeidsgiver hadde oppfylt sin tilretteleggingsplikt. Arbeidsgiver hadde over en lang periode lagt til rette for at arbeidstaker kunne arbeide når og hvor han ville og med hvilke oppgaver han ønsket. Dette hadde ikke gitt nevneverdige resultater. Når tilrettelegging er forsøkt, ytterligere tiltak ikke er mulig og det ikke er utsikt til bedret arbeidsevne innen rimelig tid, forelå det ifølge lagmannsretten saklig grunn for oppsigelse.

Avgjørelsenes rekkevidde

Domstolenes hovedoppgave er å avgjøre konkrete tvister mellom partene. Andre saker om oppsigelser grunnet arbeidstakers sykefravær vil derfor kunne vurderes ulikt.

Avgjørelsene illustrerer likevel at det gjelder en ytre grense hvor mye arbeidsgiver skal måtte tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. I vurderingen av om tilretteleggingsplikten er oppfylt vil arbeidstakers prognose og utsikter til bedring spille en sentral rolle for vurderingen. Også arbeidstakers medvirkning under tilretteleggelsen vil være av betydning.

I begge avgjørelsene hadde arbeidstaker blitt tilbudt andre stillinger, men ikke akseptert dette. Om arbeidstaker er gitt en reell sjanse til å komme tilbake til arbeidet, men ikke er i stand til dette innen en viss tid vil det være rimelig at arbeidsforholdet avsluttes.

Vi har tidligere skrevet om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt her.

Artikkelen er skrevet av Advokat Jenny Marie Solgaard, Bing Hodneland advokatselskap DA.