Investor Berge Gerdt Larsen får ikke trekke 29 millioner kroner i straffesakskostnader av skatten, konkluderer Borgarting lagmansrett i en dom som først ble omtalt av Rett24.

Dette er den foreløpig siste av mange saker i et 17 år langt sakskompleks som startet med at Bergen ligningskontor i mai 2004 ønsket å endre Larsens ligning for inntektsåret 2000. Siden ble Larsen siktet og tiltalt for grovt utroskap etter straffeloven og for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger både for sin personlige selvangivelse og for selskaper han var styreleder i.

I første omgang ble Larsen høsten 2013 domfelt av tingretten, før Gulating lagmannsrett i august 2016 frifant ham fullt ut. Frifinnelsen utløste et skred av nye saker.

Spesialist til 29 millioner

I straffesaken ble Larsen bistått av en offentlig oppnevnt forsvarer, men valgte i tillegg å hyre spesialistbistand. Den advokatregningen beløp seg 29 millioner kroner, som han ønsket å skrive av på skatten som utgift til inntektserverv. Hverken Skatteetaten eller Oslo tingrett ga Larsen medhold.

Larsens prosessfullmektig, partner Tormod Torvanger i Rasmussen & Broch anførte at en fellende dom ville vært ødeleggende for oljeveteranens fremtidige inntektsevne fordi den ville skadet tilliten i markedet Larsen er avhengig av. Medieoppmerksomheten rundt saken skal også ha gått på tilliten løs. Larsen fremholdt at disse interessene ikke kunne skilles fra hans personlige ønske om frifinnelse.