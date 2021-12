Slik skjerpes skatten fra nyttår

I mange tilfeller, for eksempel for gründere, er banken tilbakeholden med å gi lån med pant i ikke-børsnoterte aksjer. Hvis skattyter ikke får lån til å betale skatt eller skattyter ikke ønsker å låne for å betale skatten, kan økt utbytte være eneste praktiske alternativet. Denne finansieringsmåten vil altså i seg selv utløse 35,2 prosent skatt for aksjonæren. Det er riktignok et skjermingsfradrag, men for mange gründere er dette uvesentlig.

Når skatten på utbytte skjerpes fordi oppjusteringsfaktoren økes, innebærer dette at enda mer penger må hentes fra selskapet. Aksjonæren må både finansiere formuesskatten og den økte utbytteskatten.



Hvorfor justere opp?

Ordningen med å grosse opp aksjeinntekter for skatteformål ble innført med virkning fra og med 2016. Den gang skulle utbytte oppjusteres med 1,15. Senere har oppgrossingen økt. For 2017 skulle aksjeinntekter oppjusteres med 1,24 og fra og med 2019 var justeringsfaktoren 1,44. Fra 2022 blir den altså 1,6.

Tidligere år har økningen av justeringen vært kombinert med en reduksjon av skattesatsen på alminnelig inntekt slik at den totale utbytteskatten ikke har økt effektivt.

Fra 2022 beholdes skatteprosenten på alminnelig inntekt samtidig som oppgrossingen øker fra 1,44 til 1,6. Dette gir dermed en reell økning av skatt på utbytte for privatpersoner.

Bakgrunnen for at man innførte systemet med å grosse opp aksjeinntekter var at man ønsket et mindre avvik mellom kapitalbeskatning og lønnsbeskatning. Dette for å unngå skattetilpasninger hvor skattyter tar ut utbytte fremfor lønn.

Formuesskatt og skjerpet utbytteskatt passer dårlig sammen

Innføringen av systemet med oppjustering av aksjeinntekter reduserer forutsigbarheten i aksjebeskatningen. Det er enklere og mindre kontroversielt å øke oppjusteringen enn selve skattesatsen. Tidligere har en økning av oppjusteringen vært kombinert med en reduksjon av skattesatsen. Stortingets vedtak bryter med denne linjen.

Nå er skattesatsen opprettholdt på 22 prosent, men oppjusteringen er økt. Når formuesskatten i tillegg økes for private aksjonærer, vil dette innebære økte utbytter fra selskapene.

Formuesskatten har overlevd en rekke skattereformer. I et skatteregime med hardere beskatning av aksjeinntekter rammer formuesskatten enda hardere fordi utbyttene vil øke for å finansiere begge skattene. Når eieren tar ut utbytte vil finansieringen også bli skattlagt. I klartekst tappes næringslivet for midler for å betale skatt.

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Rune Andersen, Bing Hodneland advokatselskap DA.