Unilever får ikke selge rengjøringsprodukt i Norge

Flertallet mener det er bevist at Unilever i sin tid registrerte Cif-varemerkene i god tro, og at Lilleborg fra 2009 forholdt seg aktivt til varemerkene. I dommen vises det til at Lilleborg fikk lisens til bruk av varemerkene, og at selskapet anerkjente Unilevers rettigheter til disse.

«Dersom Lilleborg hadde kommunisert sitt syn om at registreringene var ugyldige på et tidligere tidspunkt, er det tvilsomt om Unilever uten videre hadde planlagt og startet salg av Cif-produkter i Norge i 2018», heter det i dommen.

Ingen vant

At Lilleborg ventet i ni år med å protestere på varemerkerettighetene, betyr likevel ikke at Unilever har rett til å bruke dem, ifølge Borgarting lagmannsrett. I dommen vises det til at en varemerkeregistrering ikke nødvendigvis gir rett til å bruke varemerket, kun til å nekte andre bruk.

«I dette tilfellet er Lilleborgs eldre rettigheter til Jif-varemerkene til hinder for Unilevers bruk av Cif-varemerkene», konkluderes det.

Avgjørelsen fra tingretten om at Unilever må betale erstatning på 10.000 kroner, og sørge for at alle Cif-produktene er tilbakekalt fra handelen og eksportert ut av landet, blir dermed stående.

Unilever må betale Orklas saksomkostninger på totalt 672.000 kroner for tingrett og lagmannsrett for denne delen av saken.

FORNØYD: Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla. Foto: Håkon Sæbø

Ettersom ingen av partene har fått medhold av betydning i hovedspørsmålene i saken, tilkjennes ikke sakskostnader til noen part.

– Orkla Home & Personal Care er svært fornøyd med resultatet i lagmannsrettens avgjørelse, som bekrefter det vi hele tiden har ment; at vårt selskap fullt ut eier merkevaren til Jif i Norge, inkludert tilknyttede varemerkerettigheter til både ord og logo. Lagmannsretten slår fast at hverken Unilever eller andre kan benytte merket Cif eller den velkjente grønne Jif-logoen i Norge. Det var det sentrale for oss i saken og det har vi fått fullt medhold i av lagmannsretten, som vi gjorde i tingretten, sier Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla.

Vurderer anke til Høyesterett

Unilevers advokat, Kvale-partner Marie Vaale-Hallberg, sier konsernet verdsetter at lagmannsretten har kommet frem til at varemerkeregistreringene av Cif er gyldige, men sier at retten og Unilever har ulik oppfatning av avtalene som ble inngått mellom partene.

VURDERER ANKE: Kvale-partner Marie Vaale-Hallberg representerer Unilever. Foto: Iván Kverme

– Unilever mener at lagmannsrettens vurdering av de engelske avtalene er feil. Unilever har videre aldri hatt noe ønske om å utnytte Lilleborgs posisjon i Norge, men i lys av partenes avtaler og det forhold at både Jif, Cif samt selve skurekremen er utviklet av Unilever, mener Unilever at Cif-produkter burde kunne selges lovlig i Norge, sier hun.

Hun synes det er synd at ikke Lilleborgs markedsposisjon kan utfordres gjennom introduksjonen av Cif-produktene.

– Det kunne bidratt til større produktsortiment og lavere priser, alt dette til glede for norske forbrukere. Unilever vurderer nå anke til Høyesterett.