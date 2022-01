Den lovprisede Theranos-gründeren Elizabeth Holmes ble i 2015 omtalt av CNBCs Jim Cramer som «den neste Steve Jobs», med en svært lys fremtid foran seg.

Tirsdag ble hun dømt i en domstol i California for grov svindel, og risikerer 20 år i fengsel. Straffeutmålingen er imidlertid ikke avgjort enda.

Holmes droppet ut av studiene for å satse alle midlene sine på hva som skulle være en banebrytende blodprøveteknologi, som skulle være mer tilgjengelig, raskere og billigere enn andre metoder. Investorene strømmet til, og selskapet ble i 2015 verdsatt til ni milliarder dollar. Holmes ble raskt verdens yngste kvinnelige dollarmilliardær.

Problemet var imidlertid at teknologien ikke fungerte.

Tiltalt for svindel

Etter en artikkel i Wall Street Journal i 2015, med mange påfølgende etterforskninger og artikler, falt selskapet sammen i 2018, og Holmes ble tiltalt for svindel og måtte gå av som leder for selskapet.

Anklagene gikk blant annet ut på at Theranos meldte at 10-15 store legemiddelselskaper hadde godkjent teknologien, noe som ikke stemte, der Theranos-ansatte skal ha sendt studier med Pfizer og Schering-Plough-logoer til investorene.

Selskapet skal også ha løyet bredt om effektiviteten og bruken av teknologien, og at den ble brukt blant annet av det amerikanske forsvaret. I tillegg meldte selskapet at det tjente over 100 millioner dollar i 2014, mens det egentlig tjente om lag 100.000 dollar.

Dømt

I alt ble Holmes tiltalt for 11 tiltalepunkter, og ble tirsdag dømt for fire, som i stor grad gikk ut på grov svindel av investorene. Hun ble frikjent for fire punkter, men juryen var uenige om de tre øvrige punktene.

Holmes skal ifølge forsvarerne i saken påstå at hun trodde at teknologien fungerte, og at hun la til logoene fra Pfizer og Schering-Plough for å vise at selskapene hadde samarbeidet om grunnlaget.