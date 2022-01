Slik blir skatten ved erverv av aksjer i arbeidsgiver

Dersom selskapet er notert på børs eller annen markedsplass, vil den noterte kursen normalt legges til grunn som utgangspunkt for aksjenes markedsverdi. Dersom det nylig er gjort uavhengige salg, eller selskapet nylig har gjennomført en emisjon mot investorer på markedsmessige vilkår, vil kursen som er brukt i disse transaksjonene gi utgangspunkt for markedsverdien. Disse verdiene er likevel kun et utgangspunkt.

Dersom det hefter restriksjoner ved den ansattes aksjer, slik som omsetningsbegrensninger, bindingstid, plikt til å selge aksjene tilbake ved avslutning av arbeidsforholdet til en lavere pris enn markedsverdi mv, er det forhold som må vektlegges ved fastsettelse av markedsprisen.

Verdsettelse av selskapet

Ved innføring av incentivordninger, bør det innhentes verdsettelse av selskapet, alternativt må styret i selskapet foreta en verdsettelse basert på anerkjente verdsettelsesprinsipper for den type virksomhet som selskapet driver.

Foreligger det en verdsettelse av selskapet, er det ikke gitt at markedsprisen er de aktuelle aksjenes matematiske andel av selskapets antatte markedsverdi på 100 prosent basis. Dette fordi en uavhengig kjøper av en minoritetspost normalt ikke være villig til å betale en pris som tilsvarer aksjenes matematiske andel av selskapets underliggende verdi, og derfor vil kreve en minoritetsrabatt. I tillegg vil omsetningsbegrensninger og andre restriksjoner på aksjene, redusere verdien.

Naken inn, naken ut – ingen skattepliktig fordel på kjøpstidspunktet?

Likviditetshensyn og usikkerheten rundt fastsettelse av markedsverdi, gjør at det kan være behov for å finne løsninger der en unngår å måtte beregne og betale markedsverdi.

I kunnskapsbedrifter som drives som ansvarlige selskaper, legges det normalt til grunn et såkalt naken inn, naken ut-prinsipp ved inn og uttreden som partere. Det betyr at nye partnere ikke betaler vederlag ved inntreden, men de får heller ikke med seg noe ved uttreden. I praksis er slike ordninger ikke beskattet for underpris.

I en avgjørelse i Skatteklagenemda stor avdeling som ble publisert 4. november 2019 synes nemda å ha lagt til grunn et slik prinsipp. I saken hadde ansatte tegnet B-aksjer til en kurs som var satt til aksjenes andel av selskapets bokført verdi. Aksjene var underlagt omsetningsrestriksjoner, og plikt til å selge aksjene tilbake til selskapet ved opphør av ansettelsesforholdet.

Ved tilbakesalg var prisen fastsatt til aksjenes andel av selskapets bokførte egenkapital året før tilbakesalget. Både pris ved kjøp og ved senere salg var altså basert på samme prinsipper - andel av selskapet bokført verdi. Bokført verdi var lavere enn antatt selskapsverdi.

Flertallet i nemda la til grunn at siden den ansatte bare kunne få tilbake andel bokført egenkapital ved salg, forelå det ingen skattepliktig fordel på ervervstidspunktet. Nemnda vektla ikke at de ansatte ville få markedsverdi for aksjene ved et eventuelt oppkjøp av selskapet, og nemda la videre til grunn at siden framtidige utbytter ikke var innvunnet på tegningstidspunktet, skulle verdi av framtidige utbytter heller ikke regnes med ved verdsettelsen.

Selv om nemdas avgjørelse var helt konkret, er det lett å forstå denne i retning av at det ikke vil foreligge skattepliktig fordel ved ervervet dersom både kjøpspris og salgspris ved pliktig salg baseres på samme verdi/formel. Det ville i så fall gi en enkel og praktisk ordning for de fleste selskaper.

Skattedirektoratet er uenig – ikke naken inn, naken ut

Skattedirektoratet ga allerede i en bindende forhåndsuttalelse i 2020 uttrykk for at en var uenig i nemdas avgjørelse, og at det ikke er tilstrekkelig for å unngå fordelsbeskatning at vederlaget ved kjøp og salg er fastsatt på samme prinsipper.

I uttalelsen heter det at «Retten til utbytte i eiertiden vil kunne være en faktor som påvirker omsetningsverdien, det samme kan f.eks. forventning om økte verdier eller kapitaloppbygning som kan gi gevinst ved senere realisasjon, selv om det er avtalt omsetningsbegrensninger.»

I sin prinsipputtalelse av 1. januar 2022 gjentar Skattedirektoratet standpunktet. Det understrekes at spørsmålet om det foreligger en skattepliktig fordel på kjøpstidspunktet, beror på en konkret vurdering av hvilken pris en uavhengig kjøper ville vært til villig til å gi for aksjene forutsatt de samme betingelsene.

Dersom en uavhengig kjøper ville ha betalt mer enn bokført verdi på grunn av forventninger om utbytte og økte verdier, for eksempel ved en framtidig salg av selskapet, eller som følge av oppbyggingen av egenkapitalen (bokført verdi) over tid, vil det etter Skattedirektoratets vurdering foreligge en fordel. Standpunktet er kanskje ikke overraskende - siden aksjenes andel av selskapets bokførte verdi kan endre seg fra kjøp til salg, vi realiteten uansett ikke være naken inn, naken ut.

Skattedirektoratets prinsipputtalelse er oppklarende med hensyn skatteetatens syn på rekkevidden av skattelagenemdas avgjørelse, men er ellers lite konkret med hensyn til fastsettelse av markedsverdien.

Kjøp av aksjer der deler av vederlaget gjøres opp ved salg av aksjene

Både kjøp av aksjer til antatt markedsverdi og kjøp til underpris, påvirker den ansattes likviditet da kjøpesummen, og eventuell skatt på underprisen, må finansieres.

Høyesterett la i den såkalte Kruse Smith-dommen i 2000 til grunn at ansattes tegning av aksjer til pålydende ikke var skattepliktig selv om aksjenes markedsverdi var høyere. Forholdet var at de ansatte ved opphør av sitt ansettelsesforhold hadde plikt til å selge aksjene sine til hovedaksjonæren til en pris som var forhåndsdefinert.

Ved salget skulle det gjøres fradrag for den delen av aksjenes markedsverdi som ikke ble betalt på kjøpstidspunktet. Høyesterett la til grunn at differansen mellom aksjenes verdi og det som ble betalt for aksjene ved tegningen, var et lån, og at differansen derfor ikke var skattepliktig fordel. En aksjeincentivordning i samsvar med Kruse Smith-modellen underletter likviditetsutfordring med kjøp av aksjer.

På grunn av etterfølgende rettsavgjørelser, har det vært tvil om Kruse Smith-dommen er gjeldende rett. Skattedirektoratet har i sin andre prinsipputtalelsen av 1. januar 2022 langt på veg ryddet vekk tvilen.

Skattedirektoratet uttaler at under visse forutsetninger og vilkår, kan en ordning der kjøpesummen er fastsatt til aksjenes markedsverdi, men hvor deler av vederlaget først skal betales ved et senere salg, legges til grunn uten fordelsbeskatning. Det er blant annet en forutsetning at det foreligger en reell og ubetinget tilbakebetalingsplikt, og dessuten at det ikke er avtalt at restvederlaget skal ettergis dersom om aksjene ved salget har en lavere verdi enn restvederlaget.

Skattedirektoratets uttalelse om anvendelse av Kruse Smith-modellen innebærer en avklaring og beskrivelse av vilkårene for en ordning som letter likviditetsbelastningen for ansatte som ønsker å kjøpe aksjer i arbeidsgiverselskapet. Det er en forutsetning for denne ordningen at kjøpesummen for aksjene tilsvarer markedsverdien, hvilket betyr at aksjene uansett må verdsettes.

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Camilla Fiskevoll, Bing Hodneland advokatselskap DA.