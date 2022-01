Strømleverandører saksøker staten

Fjordkraft varslet sitt søksmål i fjor høst, mens det hittil ikke har vært kjent for offentligheten at Fortum har vurdert det samme, skriver E24.

– Vi mener at Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) og Energiklagenemnda tolker lovverket feil når de legger til grunn at strømleverandører ikke har lov til å tilby denne tjenesten, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum.

Det dreier seg om strømavtaler som blir solgt under navn som «Full Kontroll» og «Lik Betaling.» Strømselskapene mener avtalene gjør at kundene deres kan betale samme beløp hver måned. Myndighetene mener på sin side avtalene er for komplekse og uoversiktlige til å være på markedet.

Søksmålet ble sendt inn til Oslo tingrett 14. desember, og staten ved Olje- og energidepartementet og Energiklagenemnda har fått frist til 24. januar til å inngi tilsvar.