Mistenkt og ærekrenket – død eller levende

Av: Advokat/partner Christian With, advokatfullmektig Elisabeth Skatvedt, Bing Hodneland advokatselskap

Dokumentarer eller plot som er basert på hendelser i fjern fortid medfører naturlig nok sjelden problemer med tanke på de gjenlevendes oppfatning av fremstillingen. Filmatisering av mer tidsnære, og kanskje uløste, saker krever større aktsomhet. Hva må man passe på for å gå klar av ærekrenkelsesreglene? Og er det mulig å ærekrenke døde personer?

Lovlige og ulovlige ærekrenkelser

Reglene om ærekrenkelse, som finnes i skadeserstatningsloven, skal beskytte den enkelte mot urettmessige angrep på ens ære, rykte eller omdømme. Vernet begrunnes ofte med hensynet til den person som ytringen rammer, vern av menneskeverdet og ivaretakelse av en sivilisert offentlig samtale. Ærekrenkelser er ikke lenger straffbare, men kan bli møtt med erstatningskrav.

Ikke alle ærekrenkelser er ulovlige. Ytringer, som også inkluderer handlinger og fremstillinger, er ærekrenkende hvis de objektivt sett er egnet til å svekke noens ære eller omdømme. Påstander om at noen har gjort en kriminell handling vil typisk være ærekrenkende, for eksempel dersom en film fremstiller en identifiserbar person som mulig gjerningsmann.

En ærekrenkende ytring kan imidlertid være lovlig etter en konkret avveining mot ytringsfriheten. Enkelt sagt er en sann, ærekrenkende ytring ofte lovlig. Også andre hensyn kan spille inn i vurderingen av ytringens lovlighet, herunder om den krenkede har fått imøtegå ytringene, graden av allmenn interesse, og om det var gode grunner for å fremsette ytringen.

Ærekrenkelser i film og TV

Reglene om ærekrenkelse innebærer at man må trå varsomt når man baserer film og TV-serier på virkelige menneskers liv. Vi trenger ikke se lenger enn til Sverige for å finne eksempel på det. Netflix-serien «Den usannsynlige morderen» ble nylig saksøkt for ærekrenkelser av personen som i serien utpekes som gjerningsmann i drapet på Olaf Palme.

Dersom en person fremstilles som mistenkt i eksempelvis korrupsjonssaker, drapssaker eller andre forbrytelser, kreves det tilstrekkelig sannhetsbevis for fremstillingen. Det betyr ikke at vedkommende må være dømt for handlingen, og true crime baserer seg jo ofte på nettopp de uløste mysterier. Likevel er det slik at jo grovere beskyldninger, jo mer kreves av sannhetsbevis, og det essensielle er «research», «research», «research». Videre må produsent gi personer som utsettes for angrep mulighet til å imøtegå angrepene så langt det lar seg gjøre.