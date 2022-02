Småkravsprosess i skattesaker

Dette betyr at verdien som utgangspunkt skal settes til den skattemessige verdien av kravet, hvilket kan illustreres med følgende eksempel:

Staten har nektet Selskap A å skattemessig fradragsføre en kostnad på 1.000.000 kroner. Dersom en slik fradragsføring nektes vil selskapets betalbare skatt øke med 220.000 kroner, gitt en skattesats på 22 prosent.

Tvistesummen skal derfor settes til kr 220 000, og saken skal som utgangspunkt behandles etter reglene om småkravsprosess.

Dersom saken gjelder en privatperson, blir spørsmålet om beregning av tvistesummen vanskeligere. Dette fordi fastsatt skatt vil avhenge av skattyters øvrige inntekter og marginalskattesats. Dette vil kunne medføre at to tvister som gjelder samme problemstilling og samme beløp før skatt, skal behandles etter ulike prosessuelle regler utelukkende på grunn av forskjeller i skattyternes øvrige inntekter - som ikke er en del av saken.

Begrensninger i saksomkostninger

Verdifastsettingen har som nevnt, betydning både for om en sak skal behandles etter reglene om småkravsprosess, og senere for beregningen av størrelsen på erstatning for saksomkostningene som kan kreves tilkjent.

Som utgangspunkt har den som vinner saken, krav på full erstatning for sine saksomkostninger. Reglene i småkravsprosess oppstiller imidlertid en begrensning i erstatningen som kan kreves for kostnader til advokatbistand. Slike kostnader kan som utgangspunkt bare erstattes med inntil 20 prosent av sakens tvistesum, likevel alltid inntil 2.500 kroner og aldri mer enn 50.000 kroner. Den øvre terskelen er en naturlig konsekvens av at tvistesummen som utgangspunkt må være under 250.000 kroner for at den skal kunne handles etter reglene om småkravsprosess.

Sett hen til eksempelet over, hvor tvistesummen ble fastsatt til 220.000 kroner, vil parten som vinner frem med sitt krav som utgangspunkt maksimalt kunne kreve erstattet 44.000 kroner til dekning av kostnader parten har hatt til rettshjelp.

Uheldige konsekvenser

Som nevnt innledningsvis, kan begrensningen i muligheten for dekning av sakskostnader medføre at saker som burde ha vært ført for retten, ikke blir brakt inn.

Ved innføringen av reglene ble det fremhevet at begrensningen i saksomkostninger var helt sentral for en velfungerende småkravsprosess, da kostnadene og omkostningsrisikoen var for stor i mindre saker.

Mange opplever skatteretten som komplisert og med tekniske regler, som de fleste skattytere opplever lite tilgjengelige. Det er derfor generelt sett vanskeligere for skattyterne å kunne foreta en selvstendig vurdering av sin sak, og videreføre en sak for retten som selvprosederende. Behovet for juridisk bistand i skattesaker er derfor større enn det som på generelt grunnlag er forutsatt i såkalte «vanlige» saker som nå behandles etter reglene om småkravsprosess.

I tillegg til dette er kostnadene til juridisk bistand i skattesaker ofte høyere når det kreves spesialkompetanse og mer omfattende vurderinger. Det er derfor ikke uvanlig at kostnadene for advokatbistand langt overstiger det som kan kreves etter reglene om småkravsprosess. Dette er forhold som ikke er hensyntatt i den sjablongmessige avgrensningen basert på sakens tvistesum.

Konsekvensen av at saksøker i skattesaker vil ha begrenset adgang til å få dekket sine kostnader til advokatbistand, sammenholdt med at staten tilsynelatende ikke har tilsvarende økonomiske begrensninger, er at det oppstår en uheldig skjevhet mellom partene, og en risiko for at skattyter ikke forfølger krav som burde ha vært forfulgt.

Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Alex Jægersen, Bing Hodneland advokatselskap DA.