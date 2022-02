Endringene i avhendingslova har som formål å trygge bolighandelen for begge parter, samt begrense både kjøpers risiko og antall tvister tilknyttet boligkjøp. Det er for tidlig å si om endringene vil virke etter sin hensikt. Isolert sett kan det likevel argumenteres for at de nå lavere tersklene for å få medhold i kjøpers mangelskrav kan resultere i et økt konfliktnivå. På en annen side vil en økt forutsigbarhet, og et økt informasjonsgrunnlag – skjerpede krav til tilstandsrapporter - bidra til å trygge prosessen for begge parter.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Oppdager du fuktskader på badet, sviktende drenering, eller andre skjulte mangler etter overtakelse av en bolig, vil det i vurderingen av om dette kan gjøres gjeldende som en mangel være sentralt å avklare hva du som kjøper «kjente eller måtte kjenne til» ved inngåelsen av avtalen. Dette følger av avhl. § 3-10 første ledd.

I denne vurderingen anses kjøper etter lovendringens ikrafttredelse å kjenne til det som «tydeleg» fremgår av den salgsdokumentasjonen kjøper er gitt adgang til å sette seg inn i. Dette inkluderer også informasjonen i boligens tilstandsrapport.

Tydelighetskravet er antatt å innebære at viktige opplysninger må fremheves. Samtidig må opplysningene isolert sett også være informative nok til at kjøper kan bli klar over hva konsekvensene av det aktuelle forholdet kan være. Kravet kan derfor ses i sammenheng med at det ikke lenger en ønskelig med vage og forbeholdne opplysninger som grunnlag for ansvarsfraskrivelse fra selgers side.

På en annen side innebærer endringen av kjøpers undersøkelsesplikt at selger kan minimere sitt potensielle mangelsansvar ved å besørge en grundig tilstandsrapport. Det vil følgelig være enda viktigere for kjøper å sette seg inn i de opplysningene som kommer frem av både tilstandsrapporten, og øvrig salgsdokumentasjon.

Dette må også ses i sammenheng med at selger har en plikt til å gi opplysninger om boligen som selger «kjente eller måtte kjenne til», jfr. avhl. § 3-7. Meddelte opplysninger må være korrekte, jfr. avhl. § 3-8. Terskelen for hva kjøper «måtte kjenne til» vil likevel være lavere enn den tilsvarende terskelen for selger. Dette er naturlig på bakgrunn av at selger antas å ha et generelt større kunnskapsgrunnlag om eiendommen.

Oppfordring til ytterligere undersøkelse

Videre følger det av avhl. § 3-10 annet ledd at selger kan gi en «oppmoding» om undersøkelse. Dersom kjøper uten «rimeleg grunn» unnlater å foreta undersøkelser i tråd med slik oppfordring, vil som utgangspunkt heller ikke forhold som «burde» blitt kjent ved slik undersøkelse kunne gjøres gjeldende som mangler. Dette viser at det vil foreligge en skjerpet undersøkelsesplikt for kjøper i slike tilfeller.

Uten en særlig oppfordring til videre undersøkelse vil det også kunne argumenteres for at kjøper i realiteten vil være bedre vernet. Grunnlaget for avtalen vil i slike tilfeller ofte kun være salgsdokumenter og visning. Det vil dermed også være mer begrenset hva kjøper anses å «burde» kjenne til.

På tross av at de alminnelige forbehold som salg «som den er» ikke lenger skal tillegges virkning som ansvarsfraskrivelser, kan det stilles spørsmål ved om slike forbehold vil kunne anses å være en «oppmodning» til undersøkelse, jfr. avhl. § 3-10 (2). Dette synspunktet kan likevel neppe føre frem, både ut fra lovens ordlyd, forbeholdets tidligere rutinemessige bruk, og manglende spesifikasjon av hva det eventuelt oppfordres til å undersøke nærmere. Opplyser derimot selger om en velbegrunnet usikkerhet ved boligens tilstand vil dette kunne anses å være en oppfordring til videre undersøkelse.

«Spesifiserte nok» forbehold

Et konkret usikkert forhold ved boligen vil selger også fortsatt kunne ta forbehold om ved avhendelsen. Dette forutsetter at forbehold som inntas er «spesifiserte nok» til å kunne virke inn på «vurderinga kjøparen gjer» av eiendommen, jfr. avhl. § 3-9 annet ledd. Ordlyden legger dermed opp til en svært skjønnsmessig vurdering av spesifikasjonskravet. Selv om ordlyden isolert sett også kan tilsi at det er en enkelte kjøpers subjektive vurdering som skal vektlegges, vil det avgjørende være om forbeholdet er egnet til å virke inn på den alminnelig kjøpers vurdering av eiendommen.

Et spesifisert forbehold vil i alle tilfelle måtte gi uttrykk for et konkret forhold selger ikke ønsker å være ansvarlig for. Dette vil dermed også gi et klart insentiv til ytterligere undersøkelse for kjøper.

Skulle det for eksempel inntas en oppramsing av de vanligste manglene en bolig kan tenkes å ha, uten videre risikoanalyse eller forklaring, vil dette neppe oppfylle spesifikasjonskravet. Et slikt scenario vil i så fall innebære en praksis i strid med endringens formål, ved at dette lett ville kunne blitt den nye «normalen» for hvordan spesifiserte forbehold blir inntatt i avtaler. Forbeholdene ville i så fall mistet sin symboleffekt som et varsel om potensielle mangler, og sannsynligvis heller ikke vært egnet til å «verke inn på vurderinga kjøparen gjer av eigedomen».

Grensen mellom de «for alminnelige» og «spesifiserte nok» forbehold vil være sentral å avklare i fremtidig domstolspraksis.

Oppsummering

Samlet sett har endringene i avhendingslova styrket kjøpers posisjon. Et konkurransepreget boligmarked med relativt raske salg kan likevel anses å utgjøre en begrensning i kjøpers undersøkelsesmuligheter. Dersom du skal kunne kapre drømmeboligen er det sjelden tid til gjentatte visninger, befaringer med fagkyndige, eller andresærlige undersøkelser. Dette kan anses å være en av begrunnelsene for ønsket om å sikre at kjøper nå gis tilgang til så utfyllende og konkret informasjon som mulig i forkant av et boligkjøp.

Endringene i kjøpers undersøkelsesplikt innebærer også at det i enda større grad enn tidligere vil være viktig for kjøper å sette seg godt inn i all tilgjengelig salgsdokumentasjon, samt betydningen av den informasjon som gis. I tillegg vil eventuell oppfordring fra selger om undersøkelse av boligen måtte følges opp for å i størst mulig grad unngå at mulige krav knyttet til skjulte mangler går tapt.

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Arne Sørsdahl og advokatfullmektig Martine Viken, Bing Hodneland advokatselskap DA.