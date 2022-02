Oslo tingrett skulle nagle Malerservice-gründer Gani Zumberi til en fortid med en serie straffbare handlinger med heleri og hvitvasking av grov sort. I stedet er den 78 sider lange dommen en orgie i kritikk av politi og skattemyndigheter.

Det var ikke planen da bevæpnet politi gikk til razzia mot Zumberi med NRK på slep tilbake i 2007. De pekte ut Zumberi som hovedmannen i et stort kriminelt nettverk. Det resulterte i skattekrav på 150 millioner kroner og konkurs, omfattende mediedekning, og til og med boken «Svartmaling» av Aftenposten-reporter Einar Haakaas.

Nå er hovedmannen frifunnet både for straff og inndragning. Det fremgår i en dom fra Oslo tingrett.

Fiktive underleverandører

Skattemyndighetene mistenkte at Malerservice var delaktig i skatte- og avgiftsunndragelser som en del av et fiktivt faktureringssystem, hvor betydelige summer ble overført til virksomheter i lys av å være underleverandører, men som ikke hadde ansatte eller drev noen form for næringsvirksomhet.

Her ble store beløp tatt ut i kontanter som ifølge Skattemyndighetene ble brukt for å skjule svart arbeid.

Parallelt med at politiet arbeidet med bistand fra Skatteetaten i straffesaken, arbeidet skattekontoret med skattesaken.

Da politiet valgte å henlegge oppsto sterk mistillit mellom sentrale medarbeidere hos skattemyndighetene og politiet, som mente Skatt Østs revisor ikke var tilstrekkelig objektiv til å stå for videre etterforskning.

Gikk konkurs

Men Skatt Øst fortsatte, og konkluderte med at 30 navngitte underleverandører til Malerservice ikke hadde levert reelle entreprisetjenester i samsvar med de beløp de hadde fakturert Malerservice. Det ble konkludert med at samtlige fakturaer i navnet til disse virksomhetene bokført i Malerservice sine regnskaper, var fiktive, og at de hadde gitt Malerservice uberettiget fradrag for inngående merverdiavgift.