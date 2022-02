Husk aksjonæravtale

Av: Advokat/partner Rune Andersen, Bing Hodneland advokatselskap DA

Aksjeloven gir detaljerte og omfattende regler som regulerer de fleste spørsmål som gjelder et selskap fra stiftelse til opphør. Aksjeloven har blant annet en rekke regler om aksjeselskapers ledelse og utøvelse av eierskap. I kapittel 6 er det for eksempel regler om krav til styrets sammensetning og hvordan styret skal utøve sin myndighet. I kapittel 5 er det nærmere formelle regler om generalforsamlingen og hvilke beslutninger som krever såkalt kvalifisert flertall.

Det er imidlertid i svært mange tilfeller behov for å supplere aksjelovens regler i egne aksjonæravtaler, og hvis eierne ønsker å fravike lovens system kan det være nødvendig med en særskilt avtale mellom eierne.

En rekke problemstillinger som selskapet og eiere i praksis møter på, er ofte ikke løst i aksjeloven. Det kan da være en fordel at eierne på forhånd har tenkt gjennom og blitt enige om hvordan ulike situasjoner skal løses. Hva skjer for eksempel dersom to aksjonærer som eier 50 prosent hver av selskapet blir uenige om driften av selskapet?

Aksjeloven har få regler som løser hvordan man skal gå videre når det oppstår uenighet på aksjonærnivå. Hvis det ikke er inngått en aksjonæravtale som regulerer hvordan slike situasjoner skal løses, kan en uenighet utvikle seg til en større konflikt mellom aksjonærene som gjør at selskapet blir handlingslammet.

Et annet praktisk eksempel som aksjeloven i begrenset grad regulerer, er salg av selskapet. Hvis en kjøper ønsker å kjøpe samtlige aksjer i selskapet, men en av aksjonærene nekter å selge, kan dette hindre en ellers gunstig transaksjoner som flertallet av aksjonærene ønsker.

Såkalt «dead lock» er en klassisk problemstilling. I sin enkle form innebærer en dead lock at to aksjonærer som eier 50 prosent hver blir uenige. Aksjelovens hovedregel er at generalforsamlingen fatter beslutninger med flertall av de avgitte stemmene. Hvis det er to eiere i selskapet som eier 50 % hver, vil det ved uenighet ikke være flertall for en beslutning. Aksjeloven bestemmer at det ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen slutter seg til. Dette gjelder også dersom møtelederen ikke har stemmerett.

Dette er ofte en vilkårlig og lite hensiktsmessig løsning, og eierne bør derfor på forhånd avklare hvordan uenighet skal løses i en aksjonæravtale. Her har man ulike alternativer. Et alternativ er at hver av partene i en forseglet konvolutt inngir et bud på den andre parts aksjer. Budene inngis til en 3. mann («oppmann») som i fellesskap med partene åpner de forseglede konvoluttene. Den aksjonæren som har gitt det høyeste budet vil «vinne» og må kjøpe ut den andre. Denne løsningen er også omtalt som Texas shoot-out.

Det er en rekke ulike varianter av løsningen og også andre modeller. Poenget er at aksjonærene må tenke gjennom hva som skal skje dersom det oppstår en dead lock fordi dette er en situasjon som på sikt ikke er holdbar for selskapet.

Forkjøpsrett

Dersom aksjonærene ønsker å fravike aksjelovens regler om forkjøpsrett, kan det gjøres i en aksjonæravtale. Aksjeloven legger opp til at forkjøpsretten utløses etter at aksjen har skiftet eier. I praksis er det ofte en bedre løsning å avklare forkjøpsretten før aksjene har skiftet eier.