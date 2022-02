Sparket banksjef vant over kunde

Bankkunde Ramiz Safdar hevder han har lånt tidligere banksjef Rune Hvidsten 300.000 kroner privat, slik at han kunne kjøpe en Range Rover Velar for 1,4 millioner kroner.

Hvidsten skal også ha lånt 145.000 kroner som ble brukt til å kjøpe en Nissan Lead, samt at Safdar hevder han dekket en verkstedregning på nesten 9.000 kroner.

Hvidsten har nektet for alt, og siden påstand sto mot påstand, valgte Safdar å bringe disputten inn for retten.

Ble ikke hørt

Nå har Follo og Nordre Østfold tingrett, hvor Safdar prosederte sin egen sak uten advokat, konkludert.

Retten gir den sparkede banksjefen i Askim og Spydeberg Sparebank fullt medhold. Det var Smaalenenes Avis som meldte om dommen først.

– Jeg registrerer rettens avgjørelse og vil bruke tiden frem til ankefristen utløper, til å vurdere om tingrettsdommen skal bringes inn for lagmannsretten.



Selv om Safdar i tingretten fremla og dokumenterte en kontoutskrift og et bilag som viste to overføringer på til sammen 300.000 kroner til Aarsby Bil og bilforhandler Sandven, mener retten at papirene ikke godt nok dokumenterer oppgjør for Range Roveren som Hvidsten senere hentet ut hos bilselgeren i Bergen i 2018.

TILBAKE I RETTEN: Ramiz Safdar (t.h.) tapte tvistesaken mot Rune Hvidsten, som ble forsvart av advokat Hans Kristian Skarpholt (t.v.). Han representerte også Henning Solberg i 2019, da han ble begjært konkurs av Safdar. NTB

Krav mot feil person

Den andre tvisten dreide seg salg av en Nissan Leaf til Hvidsten for 145.000 kroner. Ifølge Safdar skulle bilen brukes av den daværende banksjefens sønn, og tidligere rallyfører Henning Solberg skulle betale beløpet til Safdar, «etter dialog med Hvidsten».

Bilen ble i 2018 så omregistrert til Rune Hvidsten og deretter i hans sønns navn. Men penger fikk aldri Safdar, hverken av Hvidsten eller Solberg. Sistnevnte vitnet i retten og hevdet at han hadde gjort opp for den elektriske bilen.

På bakgrunn av vitnemålet kom dommeren i saken til at et eventuelt manglende pengeoppgjør, er en sak mellom Solberg og Safdar, og ikke mot Hvidsten.

Brukte for lang tid

Da gjensto bare en uoppgjort verkstedregning på 8.894 kroner for reparasjon av en Audi SQ7 som Hvidsten eide.

I retten forklarte Hvidsten at han ble presentert for regningen over to år etter verkstedbesøket, og at han ikke visste om utlegget.

Hadde han fått regningen mye tidligere, og han skulle ha betalt den, ville han ha gjort det.

Dommeren mener at den lange tiden som har gått før kravet ble presentert, svekker Safdars påstand om at de to hadde en avtale om hvem som skulle dekke verkstedregningen.

Dermed ble Hvidsten frifunnet på alle de tre punktene i søksmålet som Safdar tok til retten. Ifølge Smaalenenes Avis tilkjennes Rune Hvidsten saksomkostninger på 266.000 kroner.