Konkurranseskadelig samarbeid

Som regel kreves 51 prosent sannsynlighet. Det kreves ikke overveiende sannsynlighet for at virkningene vil kunne inntre. Virkningene kan imidlertid ikke kun være hypotetiske. Konkurransetilsynet synes sjelden å problematisere virkningsvilkåret i praksis. EU-domstolen er derimot mer opptatt av rekkevidden av potensielle virkninger.

Bagatellmessig virkning er ikke forbudt

Det er ikke slik at enhver form for virkning på markedet er forbudt. Det stilles krav til graden av virkning. Det er i rettspraksis fastslått at det kun er de kvalifiserte virkningene som er forbudt.

Er det unntak fra konkurranseloven §10 sitt forbud?

Ja, det er åpnet opp for unntak gjennom konkurranseloven § 10 tredje ledd for avtaler og samordnet opptreden som bidrar til å bedre produksjonen eller fordelingen av varene, eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling, samtidig som de sikrer forbrukerne en rimelig andel av de fordeler som er oppnådd. Etter samme bestemmelse fjerde ledd er det åpnet for avtaletyper som gis gruppefritak. Disse avtaletyper gir gjennomgående effektivitetsgevinster som oppveier de begrensninger i konkurransen avtaletypene medfører.

Det er også åpnet for at lovgiver kan gi forskrifter om unntak fra konkurranseloven, som for eksempel unntak for samarbeid mellom privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter som er nødvendige for å kunne fremforhandle og gjennomføre avtaler med staten og kommunene om basisgodtgjørelse/driftstilskudd og takster.

Et annet unntak er for samarbeid ved omsetning av bøker for det norske markedet. Unntaksforskriften gir bokbransjen unntak for samarbeid om fastpris, fellesnedsetting av pris, litteraturabonnement, skaffe- og leveringsplikt, frakt- og leveringsvilkår, vervekampanjer til bokklubber, og normalkontrakter om royaltysatser og oversettervederlag. Med hjemmel i denne unntaksforskriften er Bokavtalen mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen lovlig. Bokavtalen gir blant annet forlag rett til å sette bindende videresalgspris for salgsleddet (fastpris) for en nyutgitt bok i en fastprisperiode.

For bransjer som er unntatt fra konkurranseloven §10 er det tilsynelatende fordeler, men også store utfordringer. Konkurransetilsynet synes å ha som politisk oppgave å avskaffe unntak fra konkurranseloven, samtidig som tilsynet skal vurdere om adferd i bransjen er i strid med gjeldende rett, inkludert lovgivningen tilsynet ønsker fjernet.

Tilsynet kan i sin jakt på det tilsynet mener er sunn konkurranse, handle på tvers av det lovgiver har ønsket på særskilte områder. Spørsmålet i disse sakene for politiske og dømmende myndigheter blir hva skal ha forrang; tilsynets ønske om fri konkurranse eller andre vedtatte politiske mål.

Gode rutiner for å unngå overtredelsesgebyrer

Konkurransereglene håndheves av Konkurransetilsynet gjennom etterforskning og private søksmål, og tilsynet kan ilegge selskaper overtredelsesgebyrer. Selskaper burde derfor sørge for å etablere gode rutiner med konkurranserettslige vurderinger i forbindelse med avtaleinngåelser, forretningsmessige strategier, håndtering av saker overfor konkurransemyndighetene m.m. Dersom selskapet skulle bli klar over ulovlig opptreden bør man handle raskt. Ved usikkerhet om opptreden er ulovlig, kan det være fornuftig å kontakte advokat.

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Mathias Lilleengen og student FabriceBulongeBuhendwa, Bing Hodneland advokatselskap DA.