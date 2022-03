Nye krav til universell utforming for nettsider og apper

Av: Partner/advokatMagnus Ødegaard og advokatfullmektig Alexandra Reichelt, Bing Hodneland advokatselskap

Det har kommet nye krav til universell utforming av nettsteder og apper. Det er kort og godt krav om at alle skal kunne bruke et nettsted eller en app uavhengig av man ser eller hører dårlig.

Krav til universell utforming gir konkrete regler som ansvarlige for nettsteder og apper må følge. Derfor må de ansvarlige stille krav til egne utviklere eller sine leverandører at det skal være flere måter å interagere med innholdet i et nettsted eller app, for eksempel at blinde skal kunne høre innhold eller at det er mulig å øke skriftstørrelsen på tekstene.

Hvorfor?

Det dreier seg om å designe nettsteder og apper slik at så mange som mulig kan forstå informasjonen og innholdet i slike tjenester. Jo mer som publiseres av innhold på nett, desto viktigere er det at alle kan lese og bruke denne informasjonen. Det er en styrke for demokratiet og for samfunnet at alle har tilgang til så mye som mulig av slik informasjon.

Vi har gjennom pandemien sett at det aller meste kan gjøres via nettbaserte løsninger, bl.a. videokommunikasjon, multimediainnhold på websider eller ved nye apper med innhold som kan brukes ved hjelp av brukerens nettbrett eller mobil. Ved at kravene til universell utforming følges sørger man for at formatet og mediet slik informasjon kommuniseres gjennom kan brukes av så mange som mulig – også de med nedsatt eller manglende syn og/eller hørsel.

WAD-direktivet

I Norge har vi hatt krav til universell utforming siden 2014 gjennom en forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Forskriften har siden 2014 oppstilt minimumskrav for visse nettløsninger, men ikke hatt så bredt anvendelsesområde eller så mange suksesskriterier som de nye kravene vi fikk i Norge fra 1. februar 2022.

Fra 1. februar 2022 er forskriften endret. Den omfatter nå også de nye kravene fra EUs oppdaterte versjon av WAD-direktiv (Web Acessability Directive).