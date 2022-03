Bilen av typen Lamborghini Gallardo skulle hentes fra Tyskland til Norge, på vegne av en kjøper som hadde betalt 190.000 euro, før toll og avgifter. Med en vekslingskurs på 9,86 tilsvarer det 1,87 millioner norske kroner, skriver Drammens Tidende.

Kjøperen av bilen hadde hyret inn et transportfirma med den hensikt å hente bilen til Norge. Søndag kveld sto bilen parkert på selskapets private parkeringsplass på Lierstranda.

Fristelsen ble stor

Fristelsen ble likevel for stor for en beruset ansatt – som for øvrig ikke var på jobb på det tidspunktet, og ei heller ikke hadde tillatelse til å kjøre bilen. Kjøreturen endte i et gjerde på parkeringsplassen, med betydelige frontskader.

Mannen la alt på det rene til sjefen, som senere kontaktet politiet. En mann fra Litauen, tidlig i 30-årene ble senere pågrepet, og blåste over to i promille. Mannen mistet jobben som en konsekvens av hendelsen. Ettersom mannen ikke har annen tilknytning til Norge enn jobben, ble han arrestert tirsdag i frykt for at han skulle rømme landet.

Mannen utviste stor skam i retten, skriver Drammens Tidende.

– Det er en angrende synder, sier mannens forsvarer, advokat Ketil Magnus Berg.

Mannen innrømmet at han var i beruset tilstand, og at han kjørte en bil han ikke hadde lov til å kjøre. Saken blir dermed en tilståelsessak, og kan dømmes svært hurtig – hvilket betyr at mannen kan gå rett på soning.

Politiet foreslår 50 dagers fengsel – som blir en tung byrde for mannen som er i Norge for å forsørge familien.

– Et øyeblikks dumt valg gjør at han mistet jobben, må i fengsel, mister førerretten og kan bli utvist. Kona er hjemme med tre barn på minimal støtte, og han forsørger familien. Dette rammer ikke bare ham, men hele familien, sier forsvarer Berg.