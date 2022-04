Ny lov om pengespill rammer også ambassadører

Begrensninger i markedsføring av pengespill



Utgangspunktet i norsk rett er at det er forbudt å tilby og markedsføre pengespill som er rettet mot det norske markedet uten tillatelse. Loven tydeliggjør dette.

Det innføres særskilte regler for markedsføring for pengespill, også de som er lovlige i Norge. Det skal ikke markedsføres mer enn «nødvendig for å informere om spilltilbudet og å lede spillelysten i samfunnet til ansvarlige og trygge spilltilbud».

Norsk Tipping er en relativt stor aktør innen reklame for sine spill, og har hatt mange betydelige prisvinnende kampanjer. Det er sannsynlig at fremtidige kampanjer må justeres for å falle inn under denne nye reguleringen.

Som nevnt ovenfor innfører det nye lovforslaget forbud som også gjelder medvirkning. Når det gjelder pengespill uten tillatelse i Norge blir det både forbudt å medvirke til å tilby disse, og forbudt å medvirke til markedsføringen av dem. Dette vil eksempelvis kunne ha betydning for ambassadører – slik som kjendiser – som promoterer utenlandske spillselskaper.

I tillegg til generell 18-årsgrense for pengespill, er det inntatt forbud mot å markedsføre pengespill mot mindreårige. Det er også forbudt med direkte markedsføring mot personer som har reservert seg mot slik markedsføring hos pengespilltilbyderen.

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt



Lotteritilsynet er gitt mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for å kunne reagere på overtredelser av pengespilloven.

For å kunne ilegge overtredelsesgebyr er det tilstrekkelig at den det gjelder har opptrådt uaktsomt, så lenge overtredelsen er vesentlig eller har skjedd gjentatte ganger. Det skal med andre ord sannsynligvis lite til for å bli ilagt overtredelsesgebyr dersom overtredelsen har vært vesentlig og har skjedd gjentatte ganger.

Som følge av de nye bestemmelsene om medvirkning, vil også medvirkning til overtredelse kunne resultere i overtredelsesgebyr. I tillegg kan medvirkning også lede til straff, noe som ikke følger av dagens lovtekst.

Lotteritilsynet kan også ilegge tvangsmulkt for å sørge for at eventuelle pålegg som tilsynet gir i kraft av loven blir fulgt.

Loven vil tre i kraft fra 1. januar 2023.



Artikkelen er skrevet av advokat/partner Ole Tokvam, Bing Hodneland advokatselskap DA.