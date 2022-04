Misbruk av digital identitet – hvem bærer ansvaret?

Den sistnevnte svindelmetoden har vært mye omtalt i media den siste tiden som «Olga-svindel». Kriminelle ringer personer med navn som er mer vanlig for eldre – som Olga, Gerd eller Randi – og svindlerne utgir seg for å være kunderådgivere i banken. Kundene blir deretter lurt til å oppgi sensitive personopplysninger og BankID. Dette får «kunderådgiveren» gjennom å informere om mistenkelig transaksjoner som rådgiveren skal hjelpe med å stanse. I mellomtiden overfører svindlerne store beløp fra kundekonto, og noen svindlere tar også opp lån i kundens navn. Lånebeløpet overføres fra kundens konto til svindlernes konto. Dette kan i sum utgjøre millionbeløp.

BankID skal ikke røpes, selv ikke ovenfor banken

Personlige passord, fødselsnummer eller BankID skal ikke røpes. Det er kjent for de fleste at denne informasjonen ikke skal oppgis til en nabo eller kjøpeglad partner. Men at det ikke engang skal gis til banken er det færre som er klar over. BankID-avtalene er gjerne underskrevet for flere tiår siden, og de fleste forbrukere er ikke klar over omfanget av de enkelte vilkårene.

Det spesielle ved Olga-svindel er at forbrukeren er i villfarelse med hensyn til identiteten til den hun snakker med. Det er eksempler hvor svindlerne har benyttet telefonnummer som ligner bankens eget nummer. Det kan da være kun ett eller to sifre som skiller telefonnumrene. Oppringinger og tekstmeldinger, og dermed også hele svindelen, kan fremstå relativt sannferdig, ikke bare for de mest godtroende.

Hvem er ansvarlig for tapene?

Hovedregelen er at det er banken som er ansvarlig for tap ved såkalte «uautoriserte betalingstransaksjoner». Ved misbruk av bankkort og nettbank er banken ansvarlig for tap kunden ikke har samtykket til. Bankens ansvar reduseres derimot i takt med økt grad av klandreverdighet hos kunden i henhold til finansavtaleloven § 35 tredje ledd. Har kunden opptrådt grovt uaktsomt svarer kunden for en egenandel på 12 000 kroner. Har kunden opptrådt forsettlig svarer kunden for hele tapet.

For Olga-svindel har de fleste banker en praksis for at de dekker tapene til kunden, i hvert fall ned til en egenandel på 12 000 kroner når kunden har opptrådt grovt uaktsomt. Noen banker har imidlertid krevd hele tapet dekket av kunden, og hvis kunden har motsatt seg dette, har sakene gått for Finansklagenemda.

Finansklagenemda har som regel gitt kunden medhold i at det er banken som bærer ansvaret i slike saker. Sparebank 1 har derimot ikke akseptert Finansklagenemndas avgjørelse, og ført sak for domstolen. Banken anfører blant annet at ettersom kundene har underskrevet at de ikke skal oppgi sikkerhetsinformasjon til noen, er handlingen å anse som et forsettlig kontraktsbrudd. Kunden må derfor dekke hele tapet.

Den siste saken med Sparebank 1 omhandlet en kvinne i 70-årene som var blitt utsatt for Olga-svindel for omtrent 250.000 kroner. Kvinnen ble oppringt av en svindler som utga seg som bankens kunderådgiver etter mønsteret beskrevet ovenfor. Kunden oppga personnummer, kode fra BankID-brikke og passord til det hun trodde var bankens rådgiver.

Tingretten frifant banken, mens lagmannsretten fastslo at det var banken som skulle bære tapet fratrukket egenandelen. Ansvaret kunne ikke fullt veltes over på kunden. Avgjørelsen er anket.

Uaktsomt eller forsettlig?

Forskjellen mellom om kunden har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig er altså avgjørende for om kunden skal dekke en mindre egenandel eller hele tapet fra svindelen.

Det er imidlertid ikke helt klart hva som ligger i fortsettbegrepet i tilfellene med misbruk av BankID, og som nevnt ovenfor har tingretten og lagmannsretten i samme sak kommet til forskjellige konklusjoner.

Utgangspunktet er her som ellers at hvis man gjør noe en alminnelig fornuftig person ikke ville gjort, så er det snakk om uaktsomhet, men så lenge det ikke er gjort med vilje vil det ikke kunne kalles forsettlig. Det er en del veiledning i lovverket for hvordan man skal skille mellom uaktsomhet og forsett. Vi rekker ikke presentere alt her, men gjør oppmerksom på at ny finansavtalelov er på trappene.

Ny finansavtalelov

Dagens finansavtalelov er ikke klar på omfanget av forsettbegrepet og heller ikke tilpasset nåværende digitalisering. Elektronisk signatur på låneavtaler er faktisk i dag ikke omfattet av finansavtaleloven § 35. Ny finansavtalelov vil i større grad likestille disse tilfellene med de rene betalingstransaksjonene, og loven vil derfor styrke forbrukervernet.

Det er foreløpig ikke besluttet når den nye loven trer i kraft, men det er forventet innen januar 2023.

Olga-saken til Høyesterett

Ovennevnte lagmannsrettsavgjørelse er anket og skal behandles i Høyesterett i august. Det er risikosport å skulle spå utfallet.

Ut fra vår innsikt i saken så er det vanskelig å komme bort fra at det i forsettbegrepet ligger en handling utført «med vilje». Mange vil nok mene at det ikke foreligger et bevisst pliktbrudd fordi det er vanskelig å etablere at en bankkunde er kjent med at det å oppgi passord og koder til det som fremstår som en bankansatt innebærer et brudd på vilkårene i BankID-avtalen.

Resonnementet er at en kunde som er i faktisk villfarelse om hvem sikkerhetsopplysninger overgis til, ikke bevisst har satt til side bankens interesser. Forbrukeren har opptrådt slik hun trodde banken ønsket, og i verste fall opptrådt uaktsomt.

Uansett utfall, vil en dom fra Høyesterett forhåpentligvis gi banker og kunder nyttig veiledning, ikke minst med hensyn til hvordan bankene bør tilby sine tjenester slik at svindelrisikoen reduseres.

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Mathias Lilleengen og advokatfullmektig Thea Aurora Sæter Langeland, Bing Hodneland advokatselskap DA.