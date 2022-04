Carew tiltalt for grov skatteunndragelse

Økokrim har i dag tatt ut tiltale mot John Carew med påstand om grov skatteunndragelse, ifølge en melding. Carew selv bestrider tiltalepåstanden om forsett fra Økokrim.

I meldingen fra Økokrim heter det at Carew i perioden på seks år har unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på totalt 12,8 millioner kroner og formue på totalt 307,5 millioner kroner. Unndratt skatt utgjør 5.4 millioner kroner.

– Dette er en alvorlig sak fordi det dreier seg om skatteunndragelser over mange år av et betydelig beløp, uttaler førstestatsadvokat Marianne Bender.



Carew er tiltalt for grovt uaktsomt grovt skattesvik for årene 2014-2016 og forsettlig grovt skattesvik for årene 2017-2019.

Bestrider tiltalen

– Min klient bestrider deler av tiltalen som er tatt ut mot ham. Han har ikke handlet med forsett, men i god tro og på basis av uriktige skatteråd fra sin rådgiver og advokat Per Flod, noe vi også har gjort klart i dialogen med Økokrim, uttaler advokat Berit Reiss-Andersen, ifølge en melding fra Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma.

– Jeg har selvsagt ikke unndratt skatt med vitende og vilje, sier Carew, ifølge meldingen.

Carew påpeker at han er klar over at han har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men viser til at han har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden han var ganske ung og nok har definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende.

– Så viser det seg at dette dessverre også gjelder for min gode venn og mangeårige rådgiver Per Flod. Jeg fått råd som i ettertid har vist seg å være feil. Dette er leit for alle parter, men jeg har altså ikke handlet med overlegg, og jeg ser frem til å forklare det for retten, sier Carew.

Omfattende

Carew har i perioden oppholdt seg i Norge langt utover det som er lovens krav til maksimalt antall dager en kan oppholde seg i Norge uten å være skattepliktig hit, fremhever Økokrim.

Etterforskningen har derfor vært omfattende og tiltalen er endret i forhold til opprinnelig siktelse. Økokrim har endret tiltalen for de tre første årene fra forsettlig grovt skattesvik til grovt uaktsomt grovt skattesvik.

De mener at Carew fra inntektsåret 2017 anså det som overveiende sannsynlig at han ga skattemyndighetene uriktig informasjon da han hevdet seg skattemessig bosatt i Storbritannia og ikke Norge, og at han derfor har handlet forsettlig. Tiltalen er videre utvidet til også å omfatte inntektsåret 2019.

Razzia hos Carew

2. juni i fjor skrev Finansavisen at Økokrim ransaket på flere adresser knyttet til Carew.

«Vi etterforsker John Carew for å ikke ha gitt all informasjon i sin skattemelding om inntekt og formue i utlandet. I tillegg mistenkes han for å ikke ha gitt riktig informasjon om inntekt og formue i Norge», uttalte førstestatsadvokat Marianne Bender da.

Bakgrunnen var en anmeldelse fra Skatteetaten, som kom i kjølvannet av en langvarig konflikt Carew har hatt med norske skattemyndigheter.