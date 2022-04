Styrene kan nå velge mellom fysisk og digitalt årsmøte

Av: Senioradvokat Marianne Frisvold Furuseth i Bing Hodneland advokatselskap DA.

Det er styret i boligsameiet som beslutter hvordan årsmøtet / generalforsamlingen gjennomføres. Før Covid-19 var det et lovkrav at møtene skulle avholdes fysisk. Etter erfaringer med gjennomføring av digitale møte under perioden med Covid-19 har lovgiver besluttet at styrene heretter fritt kan velge om de vil avholde møtet som en digital seanse eller som det mer tradisjonelle fysiske møte.

Senioradvokat Marianne Frisvold Furuseth, Bing Hodneland advokatselskap DA. Foto: Selskapet

Bakgrunnen for endringen er selvsagt erfaringene etter Covid-19, hvor man ved å avholde møtene digitalt i de fleste tilfeller opplevde større deltagelse som jo er positivt med tanke på å styrke beboerdemokratiet. Lovendringen bygger på et premiss om at nye teknologiske muligheter kan forenkle beslutningsprosessene i boligselskapene. De nye reglene bygger også på et premiss om at de styrende organers kommunikasjon med andels- og seksjonseierne kan forenkles. Friheten til å velge digitale løsninger har også vært etterspurt av borettslag og sameier.

Ikke helt fritt

Hensynet til beboerdemokratiet tilsier at styret ikke bør ha absolutt bestemmelsesrett når det gjelder hvordan generalforsamlingen eller årsmøtet skal gjennomføres. Derfor er det samtidig innført en regel om at minst to andelseiere, eller seksjonseiere, som til sammen har minst ti prosent av stemmene, kan kreve at det gjennomføres fysisk møte i borettslag og eierseksjonssameier. Dette tilsvarer terskelen for å kreve ekstraordinær generalforsamling / årsmøte.

Styret må derfor sette en rimelig frist for når et krav om fysisk møte senest kan fremsettes. En forutsetning for en slik frist må være at andels- og seksjonseierne får rimelig tid til å vurdere møteform, og eventuelt kreve fysisk møte etter at det er kjent hvilke saker som skal behandles. Ett råd til styrene er å be om at saker andels- og seksjonseierne ønsker behandlet inngis i god tid før innkallingen skal sendes ut, slik at man også får tid til å sende varsel med frist for krav om fysisk møte.

Valg av møteform

Styret må avveie ulike momenter når det skal velge møteform. Forarbeidene til bestemmelsen (Prop. 81 L (2020-2021) gir følgende veiledning:

«Det viktigste momentet vil oftest være hvilke saker som står på dagsordenen. Noen saker vil etter sin karakter være best å behandle i et fysisk møte. Kompliserte saker kan noen ganger kreve muntlig diskusjon. Og motsatt; er det kun enkle saker og/eller «formalia», taler det for at møtet med fordel kan gjennomføres digitalt. Hvis for eksempel generalforsamlingen eller årsmøtet kun skal behandle årsregnskap og eventuell årsberetning, vil dette kunne være et relevant moment som styret kan legge vekt på når det skal bestemme møteform.