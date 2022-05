Det skjer etter at domstolen avviste Telenors anke etter at Efta-tilsynet Esa ila Telenor gebyret tilsvarende 1,2 milliarder kroner i 2020.

I sin avgjørelse torsdag sa Efta-domstolen også at Telenor er ansvarlig for å betale for Esas sakskostnader knyttet til anken.

Telenor ba Efta-domstolen om å annullere Esas vedtak fra 2020 i sin helhet eller delvis, eller i hvert fall annullere gebyret helt eller delvis.

Ikke gjort feil

Men Efta-domstolen mener at Esa ikke har gjort noen feil i behandlingen av Telenor saken, og at de har lagt fram tilstrekkelig bevis for å underbygge sine konklusjoner, i tillegg til at det ikke ble gjort feil i konklusjonene, skriver domstolen i en pressemelding.

Esa konkluderte i 2020 med at telekomgiganten i årene 2008 2012 brukte sin posisjon i grossistmarkedet til å prise tjenester slik at utfordrerne ville tape penger på å selge mobilt bredbånd til nettbrett og bærbare PC-er.

Kjent med forholdene

Retten fant at Telenor var kjent med de vesentlige forhold som rettferdiggjorde konstateringen av deres dominerende posisjon i det relevante markedet og misbruket av denne posisjonen, skriver Efta-domstolen videre.

Telenor kunne derfor ikke ha vært uvitende om den konkurransebegrensende opptredenen.

Videre har ikke Esa gjort feil i sin beregning av gebyrene, eller ved å ikke redusere gebyrene på grunn av formildende omstendigheter eller av forholdsmessige hensyn, skriver domstolen.

Gebyret på 112 millioner euro var det største Esa noensinne har utstedt.

