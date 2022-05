I april fikk hotellansatte medhold i lagmannsretten for sine rettigheter til å beholde all tips, uten at arbeidsgiver kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader forbundet med å rapportere det inn som skattepliktig inntekt.

Det var arbeidstagerorganisasjonene Parat og Fellesforbundet som gikk til sak på vegne av sine medlemmer på henholdsvis Oslo Plaza Hotel og Hotel Bristol.

Nå anker arbeidsgiverne saken til Høyesterett.

– Vi mener lagmannsrettens dom er riktig, og mener de ansatte har krav på å beholde den tipsen de mottar. Lagmannsretten har lagt til grunn at tips er noe gjestene gir til de ansatte som en ekstra belønning og som skal gå utenom den vanlige lønnen. Da dette er en såpass prinsipiell sak er vi likevel ikke overrasket over at arbeidsgiver anker, sier Sigurd Kamberstad, advokat i arbeidstakerforeningen Parat i en pressemelding.

Dersom saken kommer opp i Høyesterett er det han som vil føre saken. Fra arbeidsgiversiden er det Wiersholm-partner Jan Fougner som vil føre en mulig sak for Høyesterett med NHO Reiseliv som partshjelp.

«De ankende parters trekk i tips for kostnader til arbeidsgiveravgift og administrering er rettmessig. Trekkene er utført i henhold til lovgivers vilje, har rettslig forankring og ligger innenfor de ankende parters styringsrett,» heter det i anken.