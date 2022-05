Regjeringen strammer grepet om privat konsum i selskap

Finansdepartementet nevner i denne sammenhengen at det for privat konsum av formuesobjekter som ikke er omfattet av forslaget, uansett gjelder de alminnelige reglene om uttaksbeskatning av selskapet og beskatning av utdeling eller utbytte for aksjonærene.

Hvordan skattlegges selskapet og aksjonæren?

Finansdepartementet foreslår en sjablongmessig beskatning. Det er antatt å gi større forutsigbarhet for skattyterne og enklere håndhevelse for Skatteetaten.

Den skattepliktige fordelen ved å disponere bolig- og fritidseiendom er foreslått satt til 0,5 prosent per uke av det høyeste av eiendommens omsetningsverdi eller anskaffelseskostnad tillagt påkostninger. For båt, fly og helikopter er den sjablongmessige fordelen foreslått satt til 2 prosent per uke av anskaffelseskostnad tillagt påkostninger.

En viktig forskjell fra de alminnelige reglene om uttaks- og utbyttebeskatning er at det foreslås at det er disposisjonsretten og ikke faktisk bruk som skattlegges. Det betyr at eieren vil bli skattlagt for å ha tilgang til eiendelen. Dette kan medføre en stor økning i beskatningen av både selskapene og eierne.

Fradrag for inntektsbringende aktivitet og egenbetaling

I mange tilfeller kan formuesobjektet være brukt dels i selskapets inntektsgivende aktivitet, og dels av aksjonæren. For perioder der formuesobjektet er benyttet til inntektsgivende aktivitet, foreslår Finansdepartementet at perioden ikke skal medregnes ved fastsettelsen av den sjablongberegnede fordelen. Dette innebærer at selskapet og aksjonæren ikke skattlegges for disse periodene.

Departementet foreslår også at dokumenterte inntekter knyttet til bruk og drift av formuesobjektet fra aksjonæren og aksjonærens nærstående til selskapet, skal redusere den skattepliktige fordelen krone for krone. Aksjonæren har i slike tilfeller helt eller delvis betalt for disposisjonsretten og den skattepliktige fordelen må da reduseres tilsvarende.

Formålet bak unntaksreglene synes god, men reiser flere praktiske problemstillinger som vil bli diskutert før endelig vedtak foreligger. For eksempel vil det ved utleie av formuesobjekter kunne være flere perioder der objektet ikke er utleid, enten fordi en leieperiode nylig er utløpt, det foretas vedlikehold eller oppdrageringer av objektet, eller det enda ikke har lykkes å skaffe ny leietaker. Selv om objektet i utgangpunktet utnyttes fullt ut i inntektsbringende aktivitet, vil det ved slike tilfeller være nødvendig å trekke en grense mot når formuesobjektet er til eierens disposisjon.

Virkning fra inntektsåret 2023

Reglene er foreslått å få virkning fra inntektsåret 2023, men det er enda en lang vei igjen før et endelig lovvedtak foreligger.

Vi vil nok uansett se en økende grad av transaksjoner mellom selskap og eiere i tiden frem mot årsskiftet, da det vil bli mindre gunstig å eie slike formuesobjekter gjennom selskap hvis forslaget blir vedtatt.

Videre vil det også være viktig at selskapene gjennomgår og evt. forbedrer rutinene på dokumentasjon av faktisk bruk av formuesobjektene, slik at selskapene og eierne for eksempel unngår uttaks- og utbyttebeskatning når formuesobjektene benyttes i inntektsbringende aktivitet.

Det kan se ut som Finansdepartementet er i ferd med å lukke døren helt for privat konsum i selskaper og samtidig pålegge selskapene økte dokumentasjonsforpliktelser for å lette eget kontrollarbeid.

Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Alex Jægersen, Bing Hodneland advokatselskap DA.