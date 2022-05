Utleievirksomheter risikerer gigantisk skatteregning

– En familieeid feriedestinasjon, som leier ut 10 hytter og 10 båter, vil kunne bli beskattet som om de selv disponerte alle objektene de ukene de ikke er beviselig leid ut, og sesongbaserte destinasjoner vil uansett ikke leie ut hele året, sier Anfinsen.

Bygård

– Fokuset ved disse foreslåtte reglene har i media vært størst på fly, helikopter og båter, sier Gry Fremstad, advokat i Nordea Private Banking.

– Men jeg tror de største utfordringene og kanskje også grensetilfellene vil være knyttet til fritidsboliger og boliger. Jeg kjenner til et tilfelle hvor et selskap eier en bygård med leiligheter som leies ut i næringsvirksomhet. I en av leilighetene bor foreldrene til selskapets eier. Disse betaler markedsleie til selskapet i dag. Spørsmålet blir da om dette tilfellet blir rammet av reglene, fordi en av leietakerne er foreldrene til selskapets eier og dermed er definert som nærstående, sier hun.

UTFORDRINGER: - Jeg tror de største utfordringene og kanskje også grensetilfellene vil være knyttet til fritidsboliger og boliger sier Gry Fremstad, advokat i Nordea Private Banking. FOTO: Nordea

Unntaksregel?

I høringsnotatet åpner departementet opp for at det kan innføres en unntaksregel, men det foreslås ikke konkret hvordan unntaksregelen skal håndheves og hvem som kan omfattes: «Departementet oppfordrer høringsinstansene til å gi innspill på dette og eventuelt hvordan en slik unntaksbestemmelse kan utformes», heter det i notatet. Det vises til at formuesobjektene utelukkende må brukes i virksomheten, og at et eventuelt vilkår i så fall bør praktiseres strengt.

Ingen av advokatene Finansavisen har snakket med har på stående fot noen klare forslag på hvordan en slik unntaksbestemmelse kan se ut, uten at det medfører en skjønnsvurdering.

– Kunne man tenke seg at bedrifter som var registrert som utleievirksomheter, med en bestemt bransjekode, var unntatt reglene?

– Departementet ønsker å unngå uheldige tilpasninger, og et slikt krav vil være mulig å omgå ved å utfisjonere den delen av virksomheten som eier et formuesobjekt, påpeker Fremstad.

– Men det er mulig at dette blir en del av en skjønnsmessig vurdering.

Eiendom i utlandet

– Det er fornuftig at man ser på regelverket, for å motvirke at formuesobjekter legges inn aksjeselskaper, til tross for at de brukes privat, sier Sigve Braaten, advokat og partner i Hjort.

– Men spørsmålet blir om reglene slik de er foreslått her blir treffsikre nok.

TREFFSIKKERT?: – Spørsmålet blir om reglene slik de er foreslått her blir treffsikre nok, sier Sigve Braaten i Advokatfirmaet Hjort. FOTO: Hjort

– Hvilke reaksjoner har du fått?

– Jeg har mottatt henvendelser fra personer som stiller spørsmålet om forslaget går altfor langt. I et tilfelle eier en person gjennom et selskap et par fritidseiendommer i utlandet for utleie. Utleien er sesongavhengig og i perioder kan være vanskelig å få leid ut. Under coronapandemien har det nesten ikke vært utleie i det hele tatt. Eieren av selskapet var bekymret for at nye regler skulle resultere i en enorm skatteregning dersom selskapet i perioder ikke fikk leid ut.

– Departementet er i høringsnotatet inne på behovet for utforming av en mulig unntaksregel. Jeg mener departementet må se på en praktisk håndterbar unntaksregel som blant annet sikrer at selskaper med hovedsakelig ekstern utleie av formuesobjekter som sin ordinære næringsvirksomhet ikke rammes, sier han.

Høringsfristen er 1. august.