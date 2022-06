JOBBER FOR SALÆRET: Grette krevde to millioner i saksomkostninger. I retten tok advokatfullmektig Linn Gulaker Gussner grep og bar vekk skifer som var presentert for dommeren. I bakgrunnen advokat Bjørn Hovstad og styreleder og medeier i Oppdal Sten Målfrid Rustad. Foto: Iván Kverme