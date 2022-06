Luften er ikke alltid for alle

For å klargjøre eiendomsrettens utstrekning i luftrommet over grunnen, fastslår Høyesterett at dette vil være avhengig av hvor langt grunneier etter en objektiv vurdering har «en berettiget og saklig interesse i å nekte aktivitet eller tiltak over egen grunn.»

Videre klargjør Høyesterett konsekvensen av dette, og uttaler at «i praksis innebærer dette at det ikke kan plasseres permanente innretninger innenfor dette området, uten at det foreligger vedtak om ekspropriasjon eller er inngått avtale med grunneieren.»

Slike svært skjønnsmessige vurderingsnormer gir ikke grunnlag for å utlede noe eksakt tall for hvor mange meter det kan antas at eiendomsretten strekker seg opp i luftrommet. I denne aktuelle saken var imidlertid høydeforskjellen mellom eiendommene og gondolbanen mellom 10 og 60 meter, noe som ble vurdert å gi grunnlag for erstatning.

Regulering av tiltak i luftrommet

Høyesterett viser i dommen også til at lovgiver anses å ha forutsatt at det foreligger en eiendomsrett både for tomtegrunn og luftrom, men at dette ikke gjelder uten begrensninger.

Det vises til at lovgivning helt siden slutten av 1800-tallet har forutsatt en beskyttelse av eiendomsrett i luftrommet, og at dette i alle fall vil måtte gjelde for tiltak som taubane, kraftlinjer og telefonledninger i den høyden disse normalt blir etablert i.

Likevel fremstår det også som klart at noen inngrep ikke vil kunne anses å være utilbørlige, men som tiltak som må aksepteres. Et relevant eksempel er at en hjemmelshaver naturlig nok ikke kan høres med en anførsel om at normal overflygning i en viss høyde nektes over sin eiendom.

En gondolbane som anlegges fra fjelltopp til fjelltopp, og derfor i liten grad påvirker underliggende eiendommer, vil potensielt heller ikke kunne anses som en krenkelse av noens eiendomsrett.

En «berettiget og saklig» interesse i å nekte aktivitet

Høyesterett konkluderte etter dette med at eiendomsrettens utstrekning opp i luftrommet fortsatt vil bero på hvor høyt grunneier har en interesse av å utnytte eiendommen.

Denne vurderingen må naturlig nok også hensynta fremtidige utviklingsmuligheter, og muligheten for at det kan skje en endring av gjeldende reguleringsbegrensninger.

Videre vil eiendomsretten i luftrommet begrenses ut fra hvor høyt grunneier etter en objektiv vurdering har en «berettiget og saklig interesse i å nekte aktivitet eller tiltak over sin eiendom.»

Alle grunneierne i denne saken ble ansett å ha fått sin eiendomsrett krenket som følge av gondolbanen, slik at eiendomsretten måtte anses avstått ved tvang, jf. plan- og bygningslovens § 16-1.

Høyesterett har dermed stadfestet den forståelse som også tidligere er lagt til grunn for eiendomsretten i luftrommet – men fortsatt formulert dette svært skjønnsmessig. Hva som er «berettiget og saklig» grunn til å nekte tiltak, åpner utvilsomt opp for tolkning, og en nødvendig konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Etter en slik konkret vurdering vil likevel grunneiere kunne ha ekspropriasjonsrettslig vern som følge av krenkelser av eiendomsrett til luftrommet over egen grunn. I denne saken ble tiltaket ansett å utgjøre et «kvalifisert eiendomsinngrep i luftrommet over eiendommene», og akkurat denne luften var derfor ikke for alle.

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Arne Sørsdahl og advokatfullmektig Martine Viken, Bing Hodneland advokatselskap DA.