Musk saksøkt for 258 milliarder dollar

Elon Musk ble torsdag saksøkt for 258 milliarder dollar av Dogecoin-investoren Keith Johnson.

Investoren anklagde Musk for å drive et pyramidespill med Dogecoin, ved å promotere og øke prisen på kryptovalutaen, for så å la prisen falle, ifølge Reuters.

«Musk brukte rollen sin som verdens rikeste mann til å manipulere Dogecoin-pyramideordningen for profitt, eksponering og underholdning.»

«Siden 2019 var Musk klar over at Dogecoin ikke hadde noen verdi, og han har fremmet Dogecoin for å tjene på egen handel», heter det videre.

En advokat for Johnson svarte ikke på spørsmål om hvilke bevis hans klient har som skal vise at Dogecoin egentlig er verdiløs og at Musk drev et pyramidespill.

Johnson søker om 86 milliarder dollar i erstatning, som representerer nedgangen i Dogecoins markedsverdi siden mai 2021.