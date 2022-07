Brudd på åpenhetsloven kan gi høye gebyrer

Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheten skaffer oversikt over, samt analyserer risikoen for brudd på menneskerettigheter, og avdekker uforsvarlige arbeidsforhold. Aktsomhetsvurderinger er ikke avgrenset til forholdet internt i egen virksomhet. Virksomheten må også foreta vurderinger av forhold hos underleverandører og øvrige forretningsforbindelser.

Aktsomhetsvurderingene skal gjennomføres regelmessig og i tråd med retningslinjer fra OECD. Virksomheter har ansvar for å stanse, redusere eller forebygge negativ påvirkning på arbeidsforholdet og menneskerettigheter, både i egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser.

Brudd på pliktene etter loven kan bli kostbart

Det er Forbrukertilsynet som skal føre tilsyn med at loven overholdes.

Brudd på pliktene etter åpenhetsloven kan medføre vedtak om forbud eller påbud for å rette feilene. Virksomheten kan videre ilegges tvangsmulkt– dette kan ilegges som et engangsbeløp eller et løpende gebyr. I tillegg kan virksomheten ilegges et overtredelsesgebyr ved gjentatte overtredelser av loven.

Når det gjelder størrelse på overtredelsesgebyrer lovteksten den samme som ved brudd på markedsføringsloven og hjemmelen for overtredelsesgebyr i § 42 annet og tredje ledd.

I forarbeidene til åpenhetsloven følger at praksis på brudd av markedsføringsloven kan gir føringer på størrelsen på overtredelsesgebyret.

I så henseende påpekes at nivået på overtredelsesgebyr i mange tilfeller er på flere hundre tusen kroner.

Veien videre etter lovens ikrafttredelse

Virksomhetene skal innen ett år etter ikrafttredelse, 30. juni 2023, fremlegge rapport som redegjør for de aktsomhetsvurderinger virksomheten har foretatt.

Informasjonsplikten gjelder imidlertid allerede fra 1. juli 2022. Det innebærer at virksomheter allerede fra ikrafttredelsesdato skal ha rutiner og systemer for å motta og svare på skriftlige henvendelser om informasjon. Virksomheter kan dermed allerede fra 1. juli 2022 ilegges sanksjoner for brudd på åpenhetsloven.

Vi anbefaler at virksomheter starter med å forankre i styret og vedta en plan for hvordan virksomheten skal overholde pliktene etter åpenhetsloven. Videre bør virksomheten etablere tydelige retningslinjer for hvordan pliktene skal overholdes– dette omfatter retningslinjer for krav til leverandører og andre forretningsforbindelser.

Virksomhetene bør også etablere systemer for håndtering av henvendelser om informasjon, samt ha oversikt over forholdene internt i virksomheten, hos leverandører og andre forretningsforbindelser.

Artikkelen er skrevet av advokat/partnerAlf Kåre Knudsen, og juridisk rådgiver Fabrice Bulonge Buhendwa Bing Hodneland advokatselskap DA.