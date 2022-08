Ankesaken om Nordkapplatået starter mandag

Saken handler om hvorvidt hotellkjeden Scandic skal kunne ta betalt for parkering på platået, og om turister skal få bevege seg fritt rundt etter friluftsloven, ifølge NRK.

– Hvis Scandic får medhold i at friluftsloven ikke skal være gjeldende, vil det få store konsekvenser for lignende saker ellers i landet, sier kommunens advokat, Ole-Martin Jensen.

Nordkapp kommune er uenig med Scandic, og mener at friluftsloven og allemannsretten ikke kan være forbeholdt områder som ikke er like populære som det ikoniske platået.

Han peker på at mange friluftsområder i Norge må ha parkeringsplass.

– Det er ganske enkelt, folk skal kunne komme seg dit. Hvis Scandic vinner fram, kan det potensielt sett bli slutt på gratis parkering eller rimelige områder. Det ønsker ikke Nordkapp kommune å bidra til, sier Jensen.

I rettssaken i Vestre Finnmark tingrett krevde hotellkjeden at et kommunestyrevedtak fra 20. desember 2020 om nei til parkeringsavgift måtte kjennes ugyldig. Vedtaket ble ikke opphevet av tingretten, og kjeden anket dommen.

-Vi har et sterkt ønske om å videreutvikle turismen i Nordkapp i samarbeid med kommunen og lokalbefolkningen. For å komme videre i dette viktige arbeidet har vi behov for en avklaring av rammevilkårene for driften av Nordkapplatået, skrev distriktsdirektør Knut Sigurd Pettersen i Scandic en pressemelding i fjor, ifølge radionordkapp.no.

Det er satt av fem dager til hovedforhandlingen i lagmannsretten.

(NTB)