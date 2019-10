Lav arbeidsledighet blant folk med mastergrad

2,4 prosent av dem som avla mastergraden sin i 2016 er i dag arbeidsledige.

Det fremgår i en rapport utarbeidet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). NIFU-rapporten kartlegger arbeidsmarkedssituasjonen to til tre år etter eksamen.

– Det viser at det er svært gode tider i arbeidsmarkedet for dem med en mastergrad, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Utdanningsbakgrunn gir ulike utslag

Om lag 4 prosent av realistene, samfunnsviterne og humanistene er arbeidsledige.

2,5 prosent av sivilingeniørene er arbeidsledige, mens under 1 prosent av juristene og siviløkonomene står uten jobb.

To til tre år etter eksamen er det 36 prosent som rapporterer om at de er overutdannet – en nedgang på 46 prosent et halvt år etter eksamen.

Advarer mot hvilepute

Norsk Studentorganisasjon (NSO) sier at tallene viser at det er god kvalitet på utdanning i Norge, men advarer om å ikke la de bli en hvilepute.

– Selv om disse tallene viser en positiv trend, kan vi ikke la de bli en hvilepute for å fortsatt jobbe med å heve kvaliteten i høyere utdanning, skriver NSO-leder Marte Øien i en epost til NTB.

– Arbeidslivet står overfor en stor omstilling, som vil kreve et enda tettere samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet for å tilpasse seg fremtidens behov, skriver Øien videre.

