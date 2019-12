Goldman Sachs-sjef David Solomon tjener over 200 millioner– tar t-banen, henter egen kaffe og jobber ekstra som DJ i helgene

Sjefen i Goldman Sachs, David Solomon, er ikke som andre Wall Street-direktør. Han overtok stillingen etter Lloyd Blankfein for et drøyt år siden, og har siden gjort ting på sin egen måte, skriver Fortune.

Den 57 år gamle toppsjefen er blant annet kjent som «D-Sol» i helgene, når han jobber som klassisk rock-DJ på nattklubber i New York, Miami og på Bahamas. Han tar også t-banen til jobb hver dag, og foretrekker å hente sin egen kaffe.

DJ: David Solomon på jobb på nattklubben Schimanski i New York. Foto: REUTERS/Trevor Hunnicutt

Ifølge Fortune er imidlertid visse styremedlemmer i investeringsbanken misfornøyd med at Solomon tar t-banen. Men det plager ikke ham.

– Vet du hva, dette er den jeg er, og ingen hadde noen gang bedt meg slutte å spille golf. Og hvorfor skulle jeg ikke gjøre det – fordi jeg er toppsjef?, sier Solomon til magasinet.

I fjor tjente Goldman Sachs-sjefen hele 23 millioner dollar, tilsvarende drøye 210 millioner kroner.

– Hvis jeg bestemmer meg for at jeg er interessert i noe og skal gjøre det, så kommer jeg til å gjøre det. Jeg mener, jeg kommer i alle fall til å gjøre mitt beste, hvis ikke kan jeg like godt la være, sier Solomon til Fortune.