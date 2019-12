Private sensorkommentarer lekket til NHH-studenter

Studenter som hadde tatt hjemmeeksamen i bachelorfaget markedsføring ved NHH, fikk tirsdag tilbake sensuren sin, noen av dem uten at den eksterne sensoren hadde fjernet sine egne, private notater, melder nettsiden K7 Bulletin.

Flere av kommentarene var temmelig direkte og preget av stavefeil, som «Sært ekesmpel», «ike spoton», «tuller du?» og «haha – i markedsføringsfaget: P». Ifølge studentavisa var de mer eller mindre saklige kommentarene egentlig kun ment til eget bruk, og var grunnlag for karaktergivingen fra sensor.

Kommentarene forsvant fra den digitale eksamensplattformen WISEflow senere på dagen, men flere studenter dokumenterte glippen.

Administrasjonssjef ved instituttet, Elaine Pedersen har delt en beklagelse på plattformen Canvas rettet mot alle studenter som har tatt faget i år, der hun erkjenner at kommentarene fra den eksterne sensoren er uakseptable.

– Det er ikke slik sensorer skal kommentere deler og avsnitt i studentbesvarelser. Disse skal være faglig fundert, ikke subjektive, ladede beskrivelser, skriver Pedersen.

Instituttet vil nå å se på rutinene for avtaler med eksterne sensorer, for å sikre at lignende episoder ikke gjentar seg.

