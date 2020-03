Svante Randlert: – sjefer lytter ikke

– Jeg ser stadig sjefer som hører, men ikke lytter, og som er synlige men ikke nærværende, sa ledelsesekspert Svante Randlert da han gjestet Økonominyhetene fredag forrige uke.

Randlert deltok på programmet i forbindelse med utgivelsen av sin nye bok, «Drömarbetsgivaren».

– Det fungerer bra i idrett. Treneren står på sidelinjen, han er ikke på banen med spillerne, sier Randlert.

– Jeg skjønner hva du sier, men hvis du ikke har masse kunnskap, hjelper det andre ingenting, er du ikke enig? spør Trygve Hegnar.

– Men da blir jo det mest interessante spørsmålet: Hvilken kunnskap er viktigst i morgen?, kontrer Randlert.

Han mener det viktigste en dyktig leder kan gjøre, er å sørge for at bedriften har ansatte med riktig kompetanse for morgendagens utfordringer.

Og den rette kompetansen bør man utvikle internt, ikke nødvendigvis ved å hente inn nye ansatte.

– Man må få sine ansatte til å blomstre. Gi dem gjødsel og ny jord, så vil bedriften også blomstre, sier Randlert.

Se hele intervjuet i videoen under: