Frp-Solvik-Olsen begynner i droneselskap i Oslo

Den tidligere samferdselsministeren forlot posten i regjeringen høsten 2018 da kona skulle jobbe i USA som lege der. Tilbake i Norge har han hatt et par ulike stillinger. Siden 1. desember har han vært ansatt som seniorrådgiver i Forus PRT, som utvikler moderne kollektivløsninger, men det har også vært spekulert i om han vil gjøre comeback i politikken, muligens som lederkandidat i Frp.

Nå melder Stavanger Aftenblad at det toget er gått og at karrieren tar en annen retning for 47-åringen, når han går inn i droneselskapet Senseloop i Oslo i en aktiv rolle som rådgiver, og at han i tillegg vil være en del av selskapets «advisory board».

– Jeg ser fram til å bidra til den videre veksten for selskapet, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

Han oppgir ikke startdato.

– Vi ser fram til å få Ketil Solvik-Olsen med på laget, å arbeide videre med, og dra nytte av hans kompetanse innen flere områder, sier daglig leder i Senseloop Roger Gildseth i samme melding.

Norske Senseloop leverer tjenester innen innsamling, bearbeiding og analyse av data med bruk av sensorer som blant annet opereres ved hjelp av industrielle droner.

Blant kundene er Avinor, Equinor, Statsbygg, Boligpartner, Telenor, Sykehusbygg og Vegvesenet er på kundelista.

