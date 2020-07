Norske studenter i USA betaler full pris for å følge undervisning fra Norge

SKOLEPENGER: – Det er mye penger, og det er alltid et stressmoment å sørge for at det er på plass hvert år, sier Henrik Thorsby.

Etter at coronaviruset brøt ut for fullt i mars ga Donald Trump beskjed om at grensen ville stenges. Da måtte mange norske studenter i USA ta turen hjem. Dette gjaldt også den 21 år gamle alpinisten Henrik Thorsby, som studerer på Dartmouth College i New Hampshire.

– Jeg hadde hatt to veldig kule semestre i høst og vinter. Jeg var ferdig med vintersemesteret da corona virkelig satte i gang i mars. Jeg skulle hjem på vinterferie til Norge, men ferien ble brått fremskyndet da nyhetene kom, sier Thorsby.

Fengselsaktig høstsemester

Dartmouth deler skoleåret opp i fire semestre. Studentene kan neste skoleår søke om å oppholde seg og bo på campus i to av semestrene.

– Jeg har søkt om å få være til stede under vinter- og vårsemesteret. Jeg ønsker å få med meg skisesongen, og forhåpentligvis står vi mer fritt til å bevege oss rundt og ha en så normal hverdag som mulig etter jul, sier han.

– I og med at jeg er skikjører håper jeg å bli prioritert for vintersemesteret. Jeg har ingen større grunn enn noen andre til å få være til stede under vårsemesteret, så plutselig ryker våren. Det er mange som søker, så det er absolutt en realitet at jeg ikke får ønskene mine.

Universitetet har informert om at studenter som ikke får visum til høstsemesteret, vil bli prioritert til vårsemesteret.

For høstens semester har universitetet kommet med en rekke retningslinjer for studentene som skal være til stede. Opphold på eget rom er pålagt visse tider av døgnet, det er ikke lov å forlate rommet uten munnbind, og studentene har ikke frihet til å bevege seg rundt på universitetets områder.

I starten av juli bestemte prestisjeskolene i Ivy League at alle idrettskonkurranser skulle avlyses ut året. Skolens 33 idrettslag kan fortsatt trene på skolen i denne perioden, men de kan ikke konkurrere.

– Høsten høres fengselsaktig ut. Det er bedre og mer behagelig å være i Norge nå. Det gjelder å gjøre det beste ut av det, sier Thorsby.

– Jeg håper det blir bedre til vinteren og våren, slik at de kan lette på restriksjonene og vi kan være flere på campus.

Nær 700.000 i skolepenger

I år er skolepengene på 75.000 dollar. Dette dekker bo, mat og skoleårsavgift. Neste år øker de til nærmere 80.000 dollar. Helt siden 2000-tallet har skolepengene økt hvert år.

– Lånekassen dekker opp mot 450.000 kroner. Jeg har personlige sponsorer som dekker cirka 100.000 kroner. Jeg vil holde på med ski og få en god utdannelse, så mine personlige sponsorer ønsket å bidra til dette. I tillegg er det cirka 250.000 kroner som jeg selv forsøker å finansiere ved å jobbe samt å be bekjente om «snille» lån.

– Det er mye penger, og det er alltid et stressmoment å sørge for at det er på plass hvert år, men det er en investering i min egen utdanning. Jeg håper det kommer til å betales tilbake i fremtiden.

I og med at Thorsby er en del av skolens skilag får han dekket alle kostnader knyttet til reiser med skilaget og nødvendig utstyr, men siden Dartmouth er en del av Ivy League deler de ikke ut studiestipend til idrettsutøvere.

Ingen skolepengereduksjon

Foruten mat og husleie betaler studentene 58.000 dollar, eller nesten 540.000 norske kroner, for å følge undervisning digitalt. Dette til tross for at de får redusert mulighet til å benytte seg av skolens lokaler og andre ressurser som kun er tilgjengelig på campus.

– Skolen har gått ut med at de sliter økonomisk selv, og at de dermed ikke har mulighet til å redusere på semesteravgiften, sier Thorsby.

Dartmouth skriver følgende på sin nettside om beslutningen om å ikke redusere semesteravgiften: «Den mest grunnleggende komponenten i å levere en Dartmouth-utdanning til våre studenter er fakultetet som underviser i kursene og ressursene som støtter dem. Den nåværende semesteravgiften er nødvendig bare for å betale for kursene studentene tar, enten disse kursene gjennomføres internt eller eksternt».

– Jeg er imponert over skolens raske omstilling og tilbud av digital undervisning, men det føles spesielt frustrerende å betale så mye i år når tilbudet er så begrenset sammenlignet med et vanlig skoleår.

Noen studenter ved Dartmouth får finansiell støtte fra skolen. Man kvalifiseres til en slik støtte dersom familien din har en samlet inntekt på 90.000 dollar eller mindre i året. Under corona har skolen økt denne grensen til 125.000 dollar, da de vet at mange familier sliter i denne perioden.

I fjor studerte nesten 2.000 norske studenter i USA. Studentorganisasjonen ANSA får mange henvendelser fra bekymrede studenter.

– Det nærmer seg studiestart i USA nå, og mange lurer på hvordan det vil bli med digitale kurs, sier Hanna Flood, president i ANSA.

Det er flere studenter som har uttrykt frustrasjon over høye skolepenger.

– Slik jeg har forstått det, er det opp til hver utdanningsinstitusjon hva de velger å gjøre med skolepengenivået, og det er mange av skolene som opprettholder det, sier hun.

Utdannelsen i første rekke

Thorsby gikk på Persbråten videregående skole i Oslo, og var en del av toppidrettslaget der i tre år. Deretter var han i to år med på satsingslaget Team Skistar. Han var gjennom flere år rangert blant de beste juniorene i Norge, og var en av to som ble tatt ut til å representere Norge under ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. I fjor høst bestemte han seg for å dra til USA og begynne skolegang på Ivy League-skolen Dartmouth.

– Jeg vurderte lenge om jeg ville til USA, det er masse gode universiteter som legger til rette for å kunne stå på ski gjennom skolelag. Det var en skole som skilte seg ut akademisk.

– For mange år siden hadde jeg en drøm om å begynne på Dartmouth. Jeg besøkte skolen for to år siden og syntes den var veldig kul. Etter dette gikk jeg inn for det. Jeg fikk gode tilbakemeldinger fra treneren min og jobbet veldig hardt.

– Satser du fortsatt på ski?

– Det er en blanding nå. Jeg har trappet ned på hovedsatsingen. Jeg ønsket å kombinere idretten med en god utdannelse. Det kan hende jeg får muligheten til å satse senere, men nå kommer utdannelsen i første rekke.

– Dersom jeg fortsatt klarer å kjøre fort på ski, er det gøy, men det er en endring i prioriteringene.

Som en del av Dartmouths skilag trener Thorsby én til to ganger om dagen.

– Alt på skolen ligger til rette for at man kan bli så god som man vil. Det er veldig store krav fra trenerne på skolen. Det er som om man var hjemme og satset for fullt. Om man velger å gå fullt inn for satsingen, er det lett at det går ut over akademiske prestasjoner.

– Vi har laguttak i april hvert år. Så man kan absolutt miste plassen sin, men skoleplassen har man uansett.

Ny smitterekord i USA

USA forsøkte fra slutten av mai å åpne samfunnet gradvis. Dette førte til en andre bølge av coronasmitte. Flere av statene som hadde begynt å åpne, måtte dermed stenge ned igjen. I forrige uke registrerte USA ny rekord i antallet smittede med 68.500 på én dag.

– Jeg tror det er usannsynlig at situasjonen endrer seg i nærmeste fremtid, med mindre det kommer en vaksine.

– Slik det er nå, ser jeg ikke noen ende på det. Jeg har utsatt å reise tilbake. Jeg håper situasjonen blir bedre i vinter og til våren, men det ser foreløpig ganske usannsynlig ut.