Fikk tilbud fra fem eliteuniversiteter

Jon Gjengset fullfører denne høsten doktorgraden ved prestisjeuniversitetet MIT. Doktorgraden omhandler neste generasjons datamaskiner, som skal bli opptil 20 ganger raskere enn de vi bruker i dag.

Doktorgraden er slutten på et 12 år langt studieløp, som begynte da han fullførte videregående i 2008 med et snitt på 5,92. Gjengset hadde tidlig et klart mål om at han ville på akkurat MIT.

– Jeg har visst at jeg ville på MIT siden jeg var 12. Da visste jeg ikke hva MIT var, jeg bare visste at de holdt på med ting jeg syntes var interessant. Jeg visste ikke da at det skulle ta så lang tid å komme inn, sier Gjengset.

Ønsket av eliteuniversiteter

Det var først etter at mastergraden var fullført ved prestisjetunge University College of London at Gjengset kom inn på drømmeuniversitetet i 2014. Her fikk han anbefalinger fra anerkjente professorer, og disse ble tungen på vektskålen for å få innpass der han ønsket.

– Jeg søkte fire ganger på MIT; etter videregående, etter ett år på UIO, etter bachelorgrad i Australia og etter jeg var ferdig med masteren i London. Da jeg endelig hadde en god nok søknad, fikk jeg en del tilbud. Jeg kom også inn på Berkeley, Stanford, Harvard og University of Washington, som er de beste på informatikk og data, sier han.

Veiledes av verdenskjent «hacker»

Gjennom doktorgraden er Gjengset blitt veiledet av professoren Robert Morris. Morris er kjent som den første som ble dømt for datakriminalitet i USA. Professoren ble da han selv var student dømt til tre års betinget fengsel, etter at han laget et av de første selvspredende datavirusene i 1988.

Gjengset ønsker å jobbe med å implementere det nye programmeringsspråket Rust, som nå tas i bruk av blant andre Amazon, Facebook og Google.

– Jeg tror denne typen arbeid vil ha en multipliserende effekt, der jeg bedrer kompetansen for mange utviklere, og de så igjen bygger bedre produkter for millioner av kunder, sier Gjengset.