Etterlyser hjelp for elitestudenter

FORVENTER SVAR: Presidenten i ANSA, Morgan Alangeh, håper Kunnskapsdepartementet kommer med en tydelig strategi for norske studenter. Foto: ANSA

Jon Gjengset var blant landets beste elever ut fra videregående. Likevel tok det seks år å komme inn på drømmeuniversitetet. Nå etterlyser både han og studentorganisasjonen ANSA bedre ordninger slik at de flinkeste kommer inn på eliteuniversiteter.

Trangt nåløye

Gjengset ferdigstiller nå doktorgraden ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA. Han mener det er krevende å skille seg ut som norsk student ved opptak til elitestudier.

– Å komme inn på et sted som MIT er veldig vanskelig, og for oss fra Norge er det enkelte ting som gjør det ekstra krevende. I Norge går opptak til høyere utdanning kun på karaktersnitt, mens det i utlandet ofte er et sammensatt bilde med erfaringer og referanser. I Norge er disse vanskelige å få, sier Gjengset.

Gjengset mener også at det er vanskelig å vise hvor god man faktisk er i fagene man har toppkarakterer i.

– Det er for eksempel mange som får sekser i matte, men uten konkurranser er det vanskelig å vise hvor god du er i forhold til resten som fikk sekser, og det er viktig når du konkurrerer med de beste i verden.

– Hva mener du Norge kan gjøre for å hjelpe studenter med å komme inn på universitetet de ønsker å studere ved?

– Bedre elevopplysninger er en stor del av det. Da jeg skulle søke, måtte jeg finne ut mye på egen hånd, og gjennom organisasjoner som ANSA og Kilroy.

Kritikken støttes av ANSA

Morgan Alangeh tar en mastergrad ved eliteuniversitetet Bocconi i Milano og er president i ANSA. Han fikk veiledning til søknadsprosessen på Porsgrunn videregående skole, gjennom skolens egne internasjonale satsing.

– Å få anbefalinger og attester fra norske læreplasser varierer mye med den enkelte skole, da en ikke nødvendigvis har en kultur for dette på nasjonalt plan.

Til høsten er det varslet at forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) skal komme med en mobiliseringsplan for å øke antallet norske internasjonale studenter.

– I ANSA håper vi at denne stortingsmeldingen legger frem en klar og tydelig strategi for hvordan en kan løse denne utfordringen, gjerne gjennom rådgivertjenesten på videregående skoler.

Lærernes ansvar

Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo (H) i Kunnskapsdepartementet skriver i et svar til Alangehs ønsker at ansvaret med å skrive anbefalingsbrev ligger hos lærerne.

– Det må være opp til den enkelte lærer eller foreleser å skrive anbefalingsbrev. Det er ikke noe regelverk som sier at skoler og universiteter skal gi ut anbefalingsbrev, men jeg vil tro de aller fleste lærere på videregående vil gjøre det for elevene sine, skriver Horrigmo.

Svaret fra departementet inneholder ingen konkrete tiltak for hvordan staten kan hjelpe de flinkeste elevene med å komme inn på eliteuniversitetene.

– Hvilke råd har Kunnskapsdepartementet til norske studenter som ønsker å komme inn på eliteuniversiteter?

– Det er flott at vi har flinke studenter i Norge som kommer inn på de aller beste universitetene rundt om i verden. De vil kunne ta med seg hjem viktig kunnskap Norge har bruk for.

35 prosent unna målet

Nina Sandberg (Ap), medlem av Stortingets forsknings- og utdanningskomité, mener at utdanningssteder i Norge bør gjøre det de kan for å hjelpe studentene med søknadene.

– Vi har etterlyst at statsråden kommer til Stortinget med tiltak som gjør at flere får muligheter til å studere utenlands. Det trengs kanskje et nasjonalt rammeverk, sier Sandberg.

– Regjeringen har uttalt at målet er at 50 prosent av norske studenter er utenlands i løpet av studieløpet. I dag er tallet bare 15 prosent.