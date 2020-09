Jakter du på deltidsjobb? Her bør du lete

– I en tid med mye usikkerhet for bedriftene, er flere varsomme med å lyse ut heltidsstillinger. Dermed kan dette være en god tid for å lande deltidsjobben, sier Stine Engelstad, distriktssjef i Manpower Telemark, ifølge en pressemelding.

En rekke bransjer har behov for folk, selv i et presset arbeidsmarked.

– Det er bra muligheter der ute for kandidater som kan tenke seg en deltidsjobb i kundeservice, blant annet innenfor bransjer som bank, forsikring og strøm. Det er også gode jobbmuligheter innenfor lager og logistikk, barnehage og SFO/AKS, sier Engelstad.

Vinn muligheter

Distriktssjefen understreker at de regionale forskjellene er såpass store, at du må være våken og følge med på status i bransjene akkurat der du bor. Like viktig er det å tenke bredt når du tar fatt på søknadene, mener hun.

– Mange tror at de bare er gode på det de er utdannet som eller har erfaring med. Mulighetene for å få jobb vil mangedobles om du utvider dette perspektivet og går inn i jobbsøkerprosessen med en åpen holdning til hva du kan bruke evnene dine til.

Hun anbefaler å tenke på hvilke egenskaper du har som er overførbare til andre yrker.

– Hvis du har hatt en servicestilling i reiselivsbransjen, som akkurat nå er inne i en tøff tid, så kan evnene dine til å håndtere gjester for eksempel overføres til SFO. Du kan bruke de samme sidene av deg selv, og åpner samtidig repertoaret ditt.

Fleksibel hverdag

Ifølge Engelstad er det mange gode grunner til å skaffe seg en deltidsjobb. Du utvider nettverket ditt, får rutine og rytme i hverdagen og et sosialt fellesskap. For studenter og selvstendig næringsdrivende kan deltidsjobben være avgjørende for å klare seg økonomisk. For andre er friheten til å prioritere bestemte aktiviteter viktigst, enten det dreier seg om organisasjonsliv, familie og barn eller egen helse.

– Det kan være lurt å bruke tiden godt dersom du jobber deltid. Om du tar kurs og tilegner deg kunnskap ved siden av jobben, så før dette opp i CV-en din – og oppdater den jevnlig. Når du investerer i egen læring, holder du deg relevant på arbeidsmarkedet og kan få et forsprang i konkurransen senere, sier hun.

Gode råd på veien

Engelstad har noen konkrete råd til deg som jobbsøker.

– Du vil raskt erfare at du ikke nødvendigvis får møte til et fysisk intervju i disse tider. Videointervjuet har blitt svært utbredt, og kan by på uventede situasjoner som man bør ha tenkt gjennom på forhånd, sier distriktssjefen.

Vær bevisst på bakgrunnen du velger å vise frem, kle deg profesjonelt selv om du gjennomfører intervjuet hjemmefra, og sørg for at de rundt deg vet at du er i et viktig møte slik at du ikke blir forstyrret, oppfordrer hun.

Om du er student og sliter med å finne en deltidsjobb som er relevant for studiene, råder distriktssjefen til å tenke langsiktig og vise fleksibilitet. Å få en referanse fra arbeidslivet har en stor verdi i seg selv, fremholder hun.

Er du en av dem som har behov for høyere inntekt og ønsker deg en større stillingsbrøk, mener Engelstad at det kan være en god ide å henvende seg til bemanningsbransjen.

– Det går an å kombinere deltidsjobber som tilsammen gir en full stilling. En av fordelene med bemanningsbransjen er at vi kan skaffe deg muligheter innenfor flere bransjer, som igjen kan gi tilstrekkelig erfaring til å bli ansatt videre.