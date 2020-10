Ghosn lanserer universitetsprogram i forretning og ledelse

Den tidligere styrelederen og konsernsjefen for Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance, Carlos Ghosn, lanserer et universitetsprogram i forretning og ledelse i Libanon.

Det har gått ni måneder siden den tidligere kjempen innen automobilverden rømte på dramatisk vis fra Tokyo for å unngå rettsak for blant annet skattesvindel, skriver Reuters. Ghosn rømte til barndomshjemmet sitt i Beirut, hvor han nå skal prøve å få fart igjen i handelshøyskolen Université Saint-Esprit de Kaslik.

– Ikke interessert i politikk

Den brasilianskfødte fransk-libaneseren har fått mye av æren for å klart å snu den negative trenden til både Renault og Nissan, før han ble anklaget for økonomisk snusk av japanske myndigheter. Ghosn har hele tiden nektet for beskyldningene, og mener systemet er rigget mot han.

Nå er planen å tilby programmer for å lære opp toppledere, tilby teknologitrening og hjelpe start-ups. Han sier at prosjektet hans handler om å skape arbeidsplasser, sysselsetting og gründere for å la samfunnet ta sin rolle i gjenoppbyggingen av landet. Libanon sliter fortsatt etter borgerkrigen som herjet fra 1975 til 1990, og en kjempeeksplosjon i Beirut 4. august forsterket elendigheten ytterligere.

– Jeg er åpenbart ikke interessert i politikk, men jeg vil bruke tid og krefter på å støtte Libanon i denne vanskelige perioden, sier han til Reuters.

Ghosn, som ble kontaktet av handelshøyskolen like etter ankomst til Libanon i slutten av desember, sier at programmene har som mål å tilby praktisk hjelp. Basert på hans erfaring, vil fokuset for lederprogrammet være å snu selskaper i problemer, selskaper som sliter med et vanskelig arbeidsmiljø og hvordan du kan gjøre deg selv uvurderlig for selskapet.