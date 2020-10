Slik tilpasser du deg den nye jobbhverdagen

KOMMET FOR Å BLI: Ifølge en undersøkelse fra rådgivningsselskapet Mellomrom Arkitekturpsykologi hadde kun åtte prosent hatt hjemmekontor før corona, mens 97 prosent jobbet hjemmefra de første ukene og månedene etter at landet stengte ned.

KOMMET FOR Å BLI: Ifølge en undersøkelse fra rådgivningsselskapet Mellomrom Arkitekturpsykologi hadde kun åtte prosent hatt hjemmekontor før corona, mens 97 prosent jobbet hjemmefra de første ukene og månedene etter at landet stengte ned. Foto: Dreamstime

– Det vil selvfølgelig avhenge av livssituasjon, men undersøkelser tyder på det vil bli vanlig å jobbe hjemmefra én til to dager i uken, sa Solveig Horn, sjef for eiendomsselskapet Entra, i en samtale under arrangementet ManpowerGroup Forum.

En av endringene etter at coronapandemien slo til, har vært at folk har jobbet mer hjemmefra.

Ifølge en undersøkelse fra rådgivningsselskapet Mellomrom Arkitekturpsykologi hadde kun åtte prosent hatt hjemmekontor før corona, mens 97 prosent jobbet hjemmefra de første ukene og månedene etter at landet stengte ned.

Tillitsbasert ledelse

Deltakerne på ManpowerGroup Forum tror at flere vil jobbe mer hjemmefra også etter corona.

– I 2020 trenger kunnskapsbedrifter tillitsbasert ledelse. Å gi ansvar og stole på de ansatte er kjempeviktig, uttalte Tove Selnes, direktør for People i Storebrand.

Det betyr mindre detaljstyring av ansatte og mer frihet til å forme din egen arbeidshverdag. Men det betyr også at mer ansvar blir lagt på de ansatte.

– Økt tillit betyr også at medarbeidere må bli flinkere til selv å synliggjøre fremdrift i prosjektene. Man snakker ofte om ledelse, men de som jobber i selskapet må gå i seg selv og tenke over hva som er den andre siden av fleksibilitet, sa Sonja Horn i Entra.

Digitale ferdigheter

En annen trend som vil fortsette etter corona, er digitale møter. Videochat-tjenester som Microsoft Teams har hatt en kjempevekst.

– I løpet av de første månedene fikk vi til en digitalisering som ellers ville tatt flere år. Alle jobber har blitt mer digitale, sa Kimberly Lein-Mathiesen, sjef for Microsoft Norge.