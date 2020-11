TRER AV: Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i NHST Media gir seg som toppsjef.

Konsernsjefen i NHST Media, Hege Yli Melhus Ask, går plutselig av, med ønske om å få en mer operasjonell lederrolle. Det er kanskje ikke så rart, siden pengene renner ut av mediekonsernet.

I første halvår var annonseinntektene ned 31 prosent, mens driftsresultatet kom inn på minus 86,3 millioner kroner etter goodwillnedskrivninger. Det har medført at DN og de andre publikasjonene har fått syv millioner kroner i statsstøtte

– Vi skulle gjerne hatt henne med videre, men respekterer selvfølgelig hennes valg. Arbeidet med å finne hennes erstatter er igangsatt, sier styreleder Anette Olsen i NHST Media.

Ble reddet

I mai gjennomførte NHST Media en kriseemisjon på 50 millioner kroner for å holde hodet over vann, til en prising på 186 millioner kroner.

Skipsreder Fred. Olsen og Erik Must måtte bla opp for å redde mediekonsernet. NHST Media har også fått utsatt et lån på 250 millioner kroner i DNB til 31. desember 2002.

Ask hadde i 2019 en samlet godtgjørelse på 6,3 millioner kroner, og har ifølge NHSTs årsrapport en avtale om seks måneders oppsigelsestid med lønn. Hun opplyser til DN at hun ikke vil motta etterlønn når hun slutter i stillingen.