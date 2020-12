Econa: Hele ni av ti er ikke direkte berørt av pandemi eller oljekrise

NÆRMEST UBERØRT: – Det er gledelig å se at økonomer er attraktiv arbeidskraft som raskt kommer seg i jobb igjen, sier adm.dir. i Econa Nina Riibe.

Til tross for uro i arbeidsmarkedet har ikke det rammet økonomene i særlig grad, ifølge en pressemelding fra interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Hele ni av ti er ikke direkte berørt av pandemi eller oljekrise.

Av de som er blitt permitterte har over 60 prosent fått seg ny jobb, det viser Econas lønnsundersøkelse.

Lønnsvekst: 4,5

Lønnsveksten i privat sektor er på 4,5 prosent i år, mot 5,6 prosent i fjor. Nær halvparten av medlemmene har fått utsatt oppgjør. Gjennomsnittslønnen for medlemmene er nå på 839.000 kroner i året.

Lønn for nyutdannede opp til 30 år, særlig i privat sektor, har hatt en fin stigning fra 472 000 til et gjennomsnitt på 495 000 kroner i året. Samtidig er offentlig sektor blitt en vesentlig mer populær arbeidsplass for de nyutdannede.

Omtrent som før

Arbeidsmarkedet for de fleste av medlemmene er omtrent som før. 88 prosent av medlemmene har ikke fått en uønsket endring i arbeidsforholdet i 2020. Av de som er blitt permittert i løpet av året, er de fleste tilbake i jobb.

71 prosent av de som mistet den har fått ny, og 61 prosent av de som har vært helt permittert har fått ny jobb.

– I turbulente tider som vi er inne i nå, er det viktig at de som er usikre eller permitterte selv tar grep, og ikke blir sittende å vente. Det er også viktigere enn noen gang å kartlegge eget kompetansebehov, sier adm. dir. Nina Riibe i Econa.

Årets lønnsundersøkelse viser at det er få tendenser til at de unge nyutdannede ikke kommer seg i jobb.

– Noen få fikk utsatt oppstart eller kansellert arbeidskontrakten, men heldigvis har de nyutdannede startet opp i jobben noe senere enn planlagt, eller er i ny jobb, sier Nina Riibe.