Lærerne fikk lavest lønnsvekst i 2020

Mens lønnsoppgjøret i fjor endte med en ramme på 1,7 prosent, fikk lærerne samlet sett en lønnsvekst på bare 1,2 prosent – et halvt prosentpoeng lavere.

Det går fram av den endelige TBU-rapporten som ble offentliggjort torsdag. Det nye i rapporten er tall for årslønnsvekst i kommunene.

Krevende forhandlinger

Rapporten kommer samtidig med at LO og NHO sitter i intense forhandlinger om rammen for årets lønnsoppgjør for frontfaget. Partene har frist til midnatt på å bli ferdige.

Den såkalte frontfagsmodellen skal beskytte konkurranseutsatt industri mot at norske lønninger blir mye høyere enn hos konkurrentene i utlandet. Alle andre sektorers lønnsoppgjør skal følge rammen som blir satt i industrien.

I år er det stor uro i offentlig sektor, særlig blant sykepleierne og lærerne, etter at det tidligere i år ble kjent at det bare er offentlig sektor som har forholdt seg til rammen på 1,7 prosent.

Lønnsfest

Til sammenligning fikk industrien ifølge TBU en lønnsvekst siste år på 2,2 prosent, mens ansatte i varehandelen endte med hele 3,6 prosent mer i lønningsposen.

Også i finansnæringen fortsatte lønnsfesten med en oppgang på 2,9 prosent. De siste ti årene har ansatte innen finans hatt klart størst lønnsvekst av alle sektorer.

Staten endte samlet med en lønnsvekst på 1,8 prosent. Men deler av økningen skyldes høy lønnsvekst i Forsvaret. Holdes dette utenfor, er lønnsveksten i staten på 1,5 prosent.

Kommuneansatte utenom lærere endte med en lønnsvekst på 1,9 prosent.

– Begredelig

Tallene provoserer leder for Akademikerne Kari Sollien.

– Fjorårets oppgjør var svakt for hele offentlig sektor, men én gruppe skiller seg ut ved å være enda mer begredelig: De som jobber i skolen, sier hun til NTB.