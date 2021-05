Vant VM i aksjeanalyse

– Vi hadde en kjøpsanbefaling på Vestas med et prismål på 1.480 danske kroner, opp 23 prosent fra dagens kurs, sier norske Erlend McDougall.

Sammen med Sophie Borge fra Sverige, Joseph DiRenzo fra USA og Sara Trajchevska fra Makedonia har han representert BI i aksjeanalysekonkurransen CFA Research Challenge, og i forrige uke ble laget kåret til vinner av den globale finalen for sin analyse.

– Anbefalingen var basert på Vestas' industriledende teknologi, sterk mulighet for vekst innen offshore vind og deres fordelaktige posisjon som en mottager av fornybare investeringer, forklarer McDougall.

I konkurransen har laget slått ut over 5.000 deltagere fra 950 universiteter. Gjennom seks runder, fra en intern runde på BI til den globale finalen, har de presentert sin analyse av det danske energiselskapet. Det var dette selskapet alle lagene i Norge og Danmark fikk i oppdrag å analysere.

300 timer

Over 300 timer hver anslår studentene at de har lagt ned i analysearbeidet.

– Vi har jobbet med dette ganske kontinuerlig siden oktober, sier McDougall.

– For å komme langt må man ha stålkontroll på selskapet, analysen og den finansielle teorien bak det, noe som krever at man kjører fullt på fra start til slutt. Vi har også fått masse hjelp fra mentoren vår Shirley Dong og professor Janis Berzins, som vi er veldig takknemlige for.

Alle fire går på programmet Master of Science i Finans ved Handelshøyskolen BI, og deltagelse i konkurransen har vært en del av et fag på timeplanen.

Det er femte året på rad at Handelshøyskolen BI har hatt et lag i EMEA-finalen eller den globale finalen, men første gangen de går av med seier.