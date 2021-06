Tilbake til kontoret etter pandemien? Kanskje ikke for alle

Pandemiåret har endret måten vi jobber på. Mange norske arbeidstakere har ikke sett innsiden av et kontorbygg siden landet ble nedstengt i mars 2020, og hjemmekontor har blitt den nye normalen. Dersom du er en av de som gruer deg til å måtte pendle, delta i møter fysisk, og ha på noe annet enn pysjbukse på jobb igjen, trenger du kanskje ikke å frykte likevel.

I følge en studie utført av Owl Labs, planlegger 95 prosent av norske bedrifter å fortsette med hybridarbeid - en kombinasjon av hjemmekontor og fysisk oppmøte.

Kun 6 prosent av nordiske bedriftsledere forventer at sine ansatte skal returnere til kontoret på heltid, som kan tyde på en endring i arbeidsvaner og et skift over til hybridarbeid på permanent basis.

35 prosent av norske bedriftsledere går motsatt vei, og planlegger å kvitte seg med kontoret helt.

Respondentene i undersøkelsen begrunner overgangen til hybridarbeid med at de mener det er mer lønnsomt, samt øker produktivitet og de ansattes trivsel.

Studien viser også at majoriteten av bedriftslederne (94 prosent) er opptatt av å prøve ut nye arbeidsrutiner fremover, som eksempelvis 4-dagers arbeidsuker og mulighet for å jobbe hvor som helst.

Owl Labs er leverandør av utstyr til fjernarbeid. 500 nordiske bedriftsledere deltok i undersøkelsen, som ble utført i mai 2021.