Milliardær deler sin hemmelighet for å lykkes

Tom Blomsfield, grunnleggeren av det britiske fintech-selskapet Monzo, har delt sine nøkkelfaktorer til hvordan han skapte en milliardbedrift.

Blomsfield har nylig avtrådt som administrerende direktør i Monzo, og annonserte i januar at han vil forlate den nettbaserte banken fullstendig. Han gjør dette med en aksjebeholdning verdt 140 millioner pund, eller om lag 1,66 milliarder kroner.

Dette er de viktigste faktorene

Til CNBC deler Blomsfield hva som har vært de viktigste faktorene for at han klarte å skape milliardbedriften.

– Fundamentalt sett tror jeg det viktigste er å være veldig dedikert og motstandsdyktig. Du må se en hindring, og enten finne en vei rundt, under, over eller rett og slett gjennom. Å være utholdende og ikke gi opp vil jeg si er den aller viktigste faktoren for suksess, skriver han til CNBC.

Arrogant

Han trekker også frem at han hadde en viss grad av arroganse og selvtillit, som han mener var viktig for at han turte å satse.

– Jeg tror at hvis jeg visste det jeg vet nå, ville jeg ikke gjort det. Hvis jeg visste hvor mye smerte og stress det medfører å være gründer, ville jeg aldri startet selskapet i utgangspunktet. Jeg hadde masse selvtillit og var nok litt arrogant, så jeg trodde jeg antok at jeg ville få det til, skriver han.

Sa nei til Mckinsey

Blomsfield antyder videre at det å komme fra en privilegert bakgrunn ga han selvtillit til å satse.

Han studerte juss ved Oxford, og har alltid vært skoleflink. Han sa også nei til et jobbtilbud fra Mckinsey, og begynte å jobbe i en start-up isteden. Han mener altfor få mennesker som er privilegerte tør å satse, og at mange velger å gå veier som involverer minimalt av risiko.