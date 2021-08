Flere mener de er mer effektive på hjemmekontor

Det viser en undersøkelse fra Norsk Eiendom. Bransjeforeningen har gjennomført en analyse om hjemmekontor. 663 medarbeidere i selskaper over hele Norge har deltatt.

Nesten 50 prosent, uavhengig av alder, sier at de konsentrerer seg bedre på hjemmekontoret. Mellom 40 og 50 prosent i aldersgruppen 30–60 år mener de er mer effektive på hjemmekontoret enn på kontoret på jobben.

Rundt 40 prosent sier at effektiviteten i arbeidet er bedre. Litt over 30 prosent sier at de leverer bedre kvalitet.

Samtidig svarer 75 prosent at kreativiteten og samhandlingen med kolleger har blitt dårligere. Omkring 65 prosent sier de får mindre tilbakemeldinger og veiledning fra kollegene. Halvparten mener at den faglige utviklingen har blitt dårligere.

