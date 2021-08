Marius Gonsholt Hov (40) er ansatt som ny sjeføkonom i Handelsbanken Norge etter Kari Due-Andresen. Han har vært seniorøkonom i Handelsbankens makroøkonomiske analyseteam siden 2013, og tar nå steget til rollen som sjeføkonom og leder av analysearbeidet.

Gonsholt Hov starter i rollen 1. oktober.

– For meg er dette en unik mulighet til en veldig spennende jobb. Jeg har gått skolen under de tidligere sjeføkonomene Knut Anton Mork og Kari Due-Andresen, og får nå mulighet til å ta dette arbeidet videre. Det gleder jeg meg til, sier Gonsholt Hov i en melding.

Marius Gonsholt Hov er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i 2008 med hovedprofil i samfunnsøkonomi og støtteprofil i finansiell økonomi. Han har tidligere jobbet i Norges Bank, hvor han gjorde makroøkonomiske analyser og prognoser for norsk økonomi. Årene i Norges Bank inkluderte også et utvekslingsopphold i sentralbanken i New Zealand, hvor han jobbet som analytiker i den internasjonale avdelingen.

Hov er også NFF renteanalytiker, etter å ha gjennomført Norske Finansanalytikeres Forenings (NFF) renteanalytikerkurs.